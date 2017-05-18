دعوت به حضور در میعادگاه حماسه ساز/ برای اقتدار نظام همه می آییم

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیش از شش ماه است که ایران در تب و تاب انتخاباتی به سر می برد و هم اکنون نیز قریب به ۷۰ میلیون قلب در سینه ها برای نتایج زحماتی چندین ماهه تپش می زند و از شور و نشاط های تبلیغاتی هویدا بود که این مردم خود را برای حضور پای صندوق های رای و تعیین سرنوشتی چهارساله اماده کرده اند.

علی رغم برنامه ریزی های دشمن برای ایجاد اختلال در تبلیغات و برهم زدن فعالیت های ستادهای تبلیغاتی، مردم شریف ایران در جای جای استان های کشور در اوج آرامش و نشاط به تبلیغات پرداختند و ناگفته نماند که برخی گروهک ها نیز برای تشویش اذهان عمومی فعالیت هایی را انجام داده که با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خنثی سازی شد.

بدون شک دشمن برای عدم حضور مردم در پای صندوق های اخذ رأی دست از برنامه ریزی و فعالیت برنداشته و تا گام های نهایی انتخابات آرام نخواهد نشست. از این رو مشارکت حداکثری مردم در شعب اخذ رای باری دیگر مشتی بر دهان دشمن خواهد کوبید و زمینه پستی و ذلت آن ها را نیز فراهم خواهد کرد.

در راستای اهمیت حضور مردم در پای صندوق های رأی؛ علما، روحانیون و ائمه جمعه خراسان جنوبی مردم را برای خلق حماسه ای دیگر به موعودگاه وحدانیت فرا خواندند.

حضور شیعه و سنی در انتخابات نمادی از انسجام و اتحاد ملی است

امام جمعه اهل سنت اسدیه در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مطالبه ما از مردم این است که حضورشان در پای صندوق های رأی حضور حداکثری و پر رنگی باشد زیرا قانون به آرای مردم احترام گذاشته است.

بدون شک مردم با حضور یکپارچه خود به دشمن ثابت خواهند کرد که مسلمانان در یک صف واحد قرار دارند و دشمنان توان برهم زدن این برادری را ندارد مولوی سید احمد عبدالهی با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوق های رأی مهر تأییدی بر اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: مردم باید در انتخاب رئیس جمهور و شوراهای محلی از حق قانونی خود استفاده کنند.

وی اظهار کرد: بدون شک مردم با حضور یکپارچه خود به دشمن ثابت خواهند کرد که مسلمانان در یک صف واحد قرار دارند و دشمنان توان برهم زدن این برادری را ندارد.

مولوی عبدالهی با بیان اینکه حضور گسترده شیعه و سنی در کنار هم در انتخابات نمادی از انسجام و اتحاد ملی است، افزود: حضور این اقشار در پای صندوق های اخذ رای دشمن را نا امید می کند.

امام جمعه اهل سنت اسدیه اظهار کرد: مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای دست رد به خواسته های دشمن است و مردم باید به این امر توجه کنند.

وی ادامه داد: به طور حتم مردم شریف خراسان جنوبی با شرکت در پای صندوق های رأی حمایت خود را از ولایت فقیه اعلام خواهند کرد.

حضور در انتخابات وظیفه هر ایرانی است

امام جمعه اهل سنت بیرجند هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مردم باید همانگونه که در همه عرصه ها به خصوص انتخابات گذشته سربلند و پیروز بودند در این انتخابات نیز حضور حداکثری و پرشوری داشته باشند.

مولوی غلام حیدر فاروقی با بیان بر اینکه جامعه اهل سنت امسال پرشورتر از سال‌های گذشته در انتخابات حضور می یابند، گفت: هر چه مردم در این انتخابات حضور پررنگ‌ تری داشته باشند، عزت و اقتدار کشور بالاتر می‌رود.

وی با بیان اینکه دشمن تبلیغات زیادی بر علیه نظام دارد بنابراین حضور مردم باعث استحکام جامعه اسلامی خواهد شد، افزود: بدون شک این شیطان بزرگ حضور مردم در انتخابات را رصد می کند.

جامعه اهل سنت امسال پرشورتر از سال‌های گذشته در انتخابات حضور می یابند مولوی فاروقی اظهار کرد: هرچه حضور پررنگ تر باشد یأس و ناامیدی دشمن بیشتر خواهد شد بنابراین باید مردم با مشارکت خود دشمن را بیش از پیش ناامید کنند.

امام جمعه اهل سنت بیرجند حضور در انتخابات را وظیفه هر فرد ایرانی دانست و گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات به نفع نظام و انقلاب است.

امام جمعه اهل سنت بیرجند با بیان اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات به نفع نظام و انقلاب است گفت: دشمنان اسلام چشم دوخته اند تا حضور مردم در انتخابات را رصد کنند و حضور مردم در پای صندوق های رأی را مشاهده کنند.

دشمن از حضور پرشور مردم در انتخابات می هراسد

امام جمعه فردوس در گفت وگو با خبرنگار مهر خواستار حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای شد و اظهار کرد: دشمن از حضور پرشور مردم در انتخابات می هراسد.

حجت الاسلام محمدرضا بابایی ادامه داد: با توجه به بوق های تبلیغاتی دشمنان قسم خورده انقلاب و پیروی برخی از عناصر خود فروخته داخلی برای تحریم انتخابات می طلبد مردمی که همیشه با بصیرت پشت سر رهبری و نظام حرکت کرده اند با حضور حداکثری دشمن را مأیوس کنند.

وی اظهار کرد: همچنین مردم باید برای ادای دین به امام، رهبری، ولایت و شهدای دفاع مقدس، در ۲۹ اردیبهشت ماه حماسه ای دیگر را خلق کنند.

حجت الاسلام بابایی با تأکید بر لزوم حفظ بصیرت مردم در این شرایط خاص، بیان کرد: خوشبختانه بصیرت مردم به حدی است که در وهله نخست در این انتخابات شرکت و در وهله دوم انتخاب اصلح را انجام خواهند داد.

مردم با رأی خود آینده ایران را رقم بزنند

امام جمعه بیرجند هم طی بیانیه ای خواستار حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رأی شد و اظهار کرد: حماسه حضور ملت در تعیین سرنوشت خویش و پاسداری از آرمان های امام و شهدا نمودی از امانت داری و وفای به عهد ملت بزرگ ایران است.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی بیان کرد: از همه ملت بزرگ ایران بویژه هم استانی های عزیز می خواهم که با حضور حماسی خویش در پای صندوق های رای و انتخاب اصلح؛ روح امام و شهدا را شاد و مستکبران و اذناب آنان را مأیوس کنند.

وی افزود: از مردم خواستاریم با حضور در پای صندوق های اخذ رای و انتخاب مسئولان دلسوز آینده ی بهتر را برای ایران اسلامی رقم بزنند.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: امید است رئیس جمهور منتخب بتواند با حل مشکلات کشور در جهت حراست از آرمان های اصیل اسلام و انقلاب گام بردارد و در برابر مستکبران و معاندان از عزت و عظمت ملت ما دفاع کند.

بدون شک مردم خراسان جنوبی همانند گذشته با حضور حداکثری فردا در پای صندوق های رای حماسه ای دیگر را خلق خواهند کرد و به دشمنان این نظام خواهند فهماند که ایران و ایرانی همیشه سرافراز و پیروز میدان ها است.