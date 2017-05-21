۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

ضبط «دیوار به دیوار» پنجشنبه به پایان می رسد

ضبط «دیوار به دیوار» پنجشنبه چهارم خرداد به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «دیوار به دیوار» این شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود. تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سامان مقدم و تهیه کنندگی حمید رحیمی نادی پس از حدود شش ماه، روز پنجشنبه با حضور تمامی بازیگران به پایان می رسد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، آخرین قسمت از این مجموعه نیز جمعه شب روی آنتن خواهد رفت.

همزمان با تصویربرداری مونتاژ نیز توسط سیامک مهماندوست در حال انجام است تا قسمت های باقی مانده هر چه زودتر برای پخش آماده شود.

فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، همایون ارشادی، یاسمینا باهر، رویا تیموریان، پژمان جمشیدی، گوهر خیراندیش، حسن زارعی، علی شادمان، آزاده صمدی، مهسا طهماسبی، جواد عسگری، شمسی فضل اللهی، رضا ناجی و سام نوری بازیگران «دیوار به دیوار» به ترتیب حروف الفبا هستند.

