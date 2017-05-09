سام نوری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش خود در سریال «دیوار به دیوار» که این شب ها از شبکه سه سیما روی آنتن می رود، گفت: شخصیت مشیری به دنبال کلاهبرداری نبوده بلکه نوعی زرنگی کرده است که این زرنگی به یک گرداب و باتلاق تبدیل می شود.

وی ادامه داد: میزان حضور من در این سریال هنوز مشخص نیست چون هنوز فیلمنامه در حال نگارش است ولی ظاهرا این شخصیت در قسمت هایی پررنگ تر می شود.

نوری درباره بازی خود در چند سال اخیر در فیلم و سریال ها بیان کرد: در این چند سال نقش ها بیشتر شده است و شاید من هم بیشتر دیده شدم که از این مساله هم خوشحال هستم. پیشنهادها به من هم در این یک یا دو سال بیشتر شده اما نقش های مختلفی که جذاب باشد در آنها کمتر بوده و باعث شده است که من به صورت محدود در عرصه بازیگری حضور داشته باشم.

بازیگر سریال «در حاشیه» درباره حضورش در آثار کمدی بیان کرد: فکر می کنم مردم آنقدر گرفتاری دارند که آثار کمدی می تواند نوعی سوپاپ برای آنها باشد. من در آثار درام سینمایی چون «نیمکت» و «لابی» نیز بازی کرده ام که نقش هایی جدی هستند و یا این روزها در «شهرزاد» هم مشغول به کار هستم و بیشتر در بخش های شهری کار حضور دارم.

«شهرزاد» مثل فصل قبل جذاب و با ویژگی هایی خاص

وی درباره نقش خود در «شهرزاد» تصریح کرد: «شهرزاد» مثل فصل قبل جذاب و با ویژگی هایی خاص جلو می رود. من در این مجموعه نقش وکیل خانواده دیوانسالار را بر عهده دارم که در انتهای فصل اول معرفی شدم و در فصل دوم نقش پررنگ تری دارم. تغییرات و اتفاقات زیادی در این فصل رقم می خورد که فکر می کنم مخاطب هر هفته منتظر باشد تا این سریال توزیع شود.

نوری در بخش دیگری از سخنانش درباره اینکه خواهرزاده محمدعلی فردین بودن چقدر باعث می شود انتظارات از او بالا باشد، یادآور شد: به هر حال این رابطه نسبی خیلی کار را سخت می کند حتی در سینمای جهان هم مقایسه شدن با سوپراستارها کار سختی است. خود من هم توانایی این مقایسه شدن را ندارم و همیشه سعی داشتم که به خاطر همین دیدگاه ها، مقایسه ها و انتظارات چندان این رابطه نسبی گفته نشود.

وی در پایان اظهار کرد: زنده یاد فردین بسیار درخشان بود و هیچ گونه نمی توان به این درخشش نزدیک شد و من احساس می کنم حتی حرفش را هم نمی توانم بزنم بنابراین تلاش می کنم بازی ای از خود ارایه دهم که حفظ شأن باشد. من فکر می کنم اگر این شانس را داشته ام که در این خانواده به دنیا آمده باشم صرفا به خاطرات کودکی و لذت بردن از آنها مربوط می شود و همین که نامم در کنار محمدعلی فردین مطرح می شود برایم کافی است.