بیش از ۹ هزارمیلیارد ریال اعتباربرای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران با اختصاص مبلغ ۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد و ۵۴ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در مناطق روستایی، تأمین هزینه ناشی از امهال تسهیلات دریافتی صاحبان لنج های خسارت دیده و بازسازی تأسیسات زیربنایی سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه در استان های سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، هرمزگان، کرمان و همدان موافقت کرد.

در این جلسه هیات وزیران که عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام روحانی رییس جمهور برگزار شد، همچنین به منظور توسعه شبکه آزادراهی کشور، افزایش ایمنی، سرعت در جابجایی بار و مسافر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست و افزایش ظرفیت ترافیکی، مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه های آزادراه کنارگذر شمالی اراک (بخشی از آزادراه سلفچگان- اراک – خرم‌آباد)، آزاد راه بندر شهید رجایی - ایسین - تونل شهید میرزایی و آزادراه شیراز – سپیدان صادر شد.

مجوز موافقتنامه برقراری لغو روادید میان ایران و ویتنام صادر شد

هیأت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های خاص یا خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شرط عمل متقابل موافقت کرد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری این طرح ها اعلام کرد.