آخرین خبرها از جشنواره فیلم کودک/ اصفهان تا ۴ سال دیگر میزبان است

علیرضا رضاداد دبیر سی‌امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این دوره از جشنواره گفت: مرداد ماه سال گذشته تفاهمنامه ۵ ساله ای بین سازمان سینمایی، شهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی منعقد و از مهر ماه همان سال هم مقدمات برگزاری سی امین دوره جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان آغاز شد. ما در این دوره ۲ تغییر متفاوت نسبت به دوره های گذشته داریم؛ یکی تفکیک نمایش ها و داوری های آثار کودک از نوجوان که این بحثی است که در دوره گذشته مطرح بود و به همین ترتیب پیشنهاد برگزاری ۲ جشنواره کودک و نوجوان مطرح و جشنواره دوره قبل با تمرکز روی آثار نوجوان برگزار شد.

وی افزود: با صحبت ها و مباحثی که با شورای سیاستگذاری سینمای کودک و نوجوان داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که با توجه به نتایج دوره قبل هر ۲ بخش را به شکل رقابتی در یک زمان و در اصفهان برگزار کنیم و آنچه که تفاوت پیدا کند این باشد که داوری و نمایش های بخش کودک از نوجوان متفاوت شود و این تفکیک را در دل جشنواره داشته باشیم تا همه چیز به شکل تخصصی تر و با آن الگویی که شورای راهبری و سیاستگذاری سینمای کودک و نوجوان مصوب کرده است، انجام شود. بر همین اساس ما در حال حاضر مشغول انجام همین شیوه و روش هستیم.

فیلم های کودکان از نوجوانان به صورت جداگانه انتخاب می شود و در ۲ بخش مختلف به نمایش در می آید و اهدای جوایز و داوری ها هم با همین تفکیک است دبیر سی‌امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان عنوان کرد: به همین ترتیب فیلم های کودکان از نوجوانان به صورت جداگانه انتخاب می شود و در ۲ بخش مختلف به نمایش در می آید و اهدای جوایز و داوری ها هم با همین تفکیک انجام می شود و بخش هایی که برای مخاطب اهمیت دارد مثل بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم جوایز به صورت تفکیک شده، اهدا می شود.

رضاداد اظهار کرد: نکته دوم هم که در این جشنواره متمایز از دوره های گذشته است بخش فیلم های انیمیشن است. در این دولت توجه ویژه ای به آثار انیمیشن سینمایی بلند شده است و در نتیجه ما با تعداد قابل توجهی از فیلم های انیمیشن سینمایی رو به رو هستیم. بر این اساس هیات انتخاب بخش انیمیشن از آثار رئال تفکیک و این بخش به صورت مستقل در مقررات اعلام شد و به شکل مجزا داوری می‌شوند. بر این اساس انیمیشن های کوتاه و بلند به شکل مستقل انتخاب و داوری می شوند و جایزه می گیرند.

سالن‌های سینما آماده میزبانی هستند

وی با اشاره به سالن هایی که برای این دوره از جشنواره تجهیز شده اند، عنوان کرد: حدود یک ماه پیش بازسازی سالن ۴ سینما چهار باغ در اصفهان تمام شد. ما در آنجا سه سالن بازسازی شده داریم که جزو سالن هایی است که برای جشنواره انتخاب شده اند. سالن فلسطین هم که حدود یک سالی است بازسازی و بهره برداری می شود به همین منظور انتخاب شده است و یکی از سالن های قطعی نمایش آثار سی‌امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان است. یک سالن در مجموعه سیتی سنتر هم آماده بهره برداری است و کارش آغاز شده و کار ساخت و ساز ۲ سالن دیگر هم در حال تمام شدن است. اگر این ۲ سالن بهره برداری شود جزو سینماهای جدیدی خواهند بود که آثار جشنواره در آنجا به نمایش درمی آیند در غیر این صورت ۲ سالن دیگر که در اصفهان است جزو سالن های نمایش‌دهنده آثار جشنواره خواهند بود که طی چند روز آینده با تعیین تکلیف وضعیت این ۲ سالن در این باره به جمع بندی می رسیم. به طور کلی ۶ سالن برای نمایش آثار جشنواره پیش بینی شده اند.

رضاداد با اشاره به برگزاری این دوره از جشنواره در تابستان توضیح داد: امسال اولین سالی است که به دلیل همزمانی مهر و آبان با ماه محرم و صفر و آیین های سوگواری، جشنواره در تابستان برگزار می شود و ما تمرکزمان را بر حضور کودکان و نوجوانان به همراه خانواده ها در برنامه ها گذاشته ایم و باشگاه هواداران و مخاطبان جشنواره فعال شده است و تاکنون کودکان و نوجوانان به همراه خانواده هایشان از این رویداد استقبال خوبی کرده اند. در این چند ماهی که باشگاه مخاطبان و هواداران جشنواره کار خود را آغاز کرده است از میان شهروندان اصفهانی تاکنون ۱۲ هزار نفر در این باشگاه ثبت نام و اظهار علاقه کرده اند که از برنامه های جشنواره استفاده کنند. پیش بینی می کنیم این عدد تا زمان برگزاری جشنواره به ۱۵ هزار نفر برسد، به همین ترتیب این امر ظرفیت خوبی می شود که بتوانیم اطلاعات مان را از طریق این باشگاه به شهروندان اصفهانی برسانیم تا آنها بتوانند از برنامه های جشنواره استفاده کنند. امیدوارم این اتفاق به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم این کار را در سال های آینده هم ادامه دهیم و از همین طریق ظرفیت های نمایش را زیاد تر کنیم.

دبیر سی‌امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان با اشاره به بخش المپیاد فیلمسازی که در دوره قبل همزمان با بخش نوجوان برگزار شد، گفت: این بخش مشخص کرد که ظرفیت دارد و می تواند یک رویداد مستقل باشد که هدف و مخاطبش با هدف و مخاطب جشنواره کودک و نوجوان متفاوت است. المپیاد فیلمسازی نوجوانان تمرکز بر تولیدات خود نوجوانان دارد که عمدتا غیر حرفه ای و محل استعدادیابی است اما جشنواره کودکان و نوجوانان جایی برای نمایش تولیدات حرفه ای برای کودکان و نوجوانان است. لذا المپیاد قابلیت دارد که خودش یک رویداد مستقل باشد. در دوره گذشته که این جشنواره در همدان برگزار شد هم استقبال زیادی از المپیاد فیلمسازی شد و هدف آن ترغیب فیلمسازی نوجوانان بود و چون بخش کودک وجود نداشت المپیاد این خلا را جبران می کرد. لذا ما با توجه به اهداف جشنواره در این دوره تمرکزی روی المپیاد فیلمسازی نکردیم تا بتوانیم تولیدات حرفه ای برای کودک و نوجوان را مورد توجه قرار دهیم و امیدواریم این بخش بتواند در یک رویداد مستقل مثل فیلم کوتاه تعریف شود و فیلمسازی نوجوان از فیلمسازی برای کودکان و نوجوانان تفکیک شود.

ما با توجه به اهداف جشنواره در این دوره تمرکزی روی المپیاد فیلمسازی نکردیم تا بتوانیم تولیدات حرفه ای برای کودک و نوجوان را مورد توجه قرار دهیم وی در ادامه اظهار کرد: بنیاد سینمایی فارابی و شورای راهبری و سیاستگذاری سینمای کودک و نوجوان توجه دارند که جشنواره یکی از حلقه هایی است که می تواند روی سینمای کودکان و نوجوانان تاثیر بگذارد و از آن تاثیر بگیرد به همین ترتیب سینمای کودکان و نوجوانان نیاز دارد که مورد حمایت قرار بگیرد. مهمترین وظیفه ما به عنوان برگزارکنندگان جشنواره این است که این آثار را به مخاطبان معرفی کنیم؛ قاعدتا بنیاد سینمایی فارابی، شورای راهبری و سیاستگذاری سینمای کودک و نوجوان و سازمان سینمایی به تولید پیش از برگزاری جشنواره و بعد از جشنواره توجه دارند و بهره برداری خود را نسبت به وضعیت این دسته از آثار خواهند داشت.

وی در بخش دیگر از صحبت هایش درباره ثابت ماندن محل برگزاری جشنواره در دوره های آتی گفت: طبق همان تفاهمنامه پنج ساله ای که بین سازمان سینمایی، شهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی امضا شده، قرار است در چهار سال آتی هم جشنواره در اصفهان برگزار شود البته در یک بند از آن تفاهمنامه قید شده که نحوه برگزاری دوره سی‌ام و ارزیابی آن تعیین کننده است. با توجه به اینکه مدیران اصفهان همکاری هایی خوبی برای برگزاری جشنواره داشته اند، من گمان می کنم دوره های آتی هم با هیچ مشکلی رو به رو نشود و اگر همه چیز به همین منوال پیش رود و این همکاری ها و هماهنگی ها بین برگزارکنندگان جشنواره وجود داشته باشد، دوره های آتی هم در اصفهان برگزار خواهد شد. اصل مورد قبول و تفاهم شده تثبیت برگزاری جشنواره در اصفهان است که ان‌شاالله این وضعیت مطلوب ادامه پیدا می کند و جشنواره در اصفهان پایدار می ماند.

دبیر سی‌امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در پایان اظهار کرد: ما تا ۱۵ خرداد ماه اسامی فیلم های راه یافته به بخش های مختلف این دوره از جشنواره و برنامه های خودمان برای بزرگداشت ها را اعلام می کنیم. قبلا گفته ایم که حتما یاد دنیا فنی زاده را گرامی خواهیم داشت که او از سرمایه های سینمای کودک و نوجوان بود و برنامه های مربوط به بزرگداشت ها را در روز های آتی اعلام خواهیم کرد.

سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان ۹ تا ۱۵ تیر برگزار می شود.