به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار مقابل العین در لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه ۶ بر یک شکست خورد و از این مسابقات کنار رفت. در حالی که هواداران استقلال هنوز نتوانسته اند این شکست را هضم کنند، مسئولان باشگاه استقلال وعده داده اند از فردا تا ۱۰ روز آینده، قرارداد تمام بازیکنان آزاد خود را تمدید می کنند.

همچنین علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال در این ارتباط گفت: با توجه به اضافه شدن روزبه چشمی و سرور جپاروف به این تیم، به بازیکنان زیادی برای فصل آینده نیاز نداریم و با اضافه شدن سه، چهار بازیکن به جمع نفراتمان، برای فصل آتی تیمی به مراتب با کیفیت تر می بندیم.

سرمربی استقلال تاکید کرد: کار مذاکره با بازیکنان جدید و جذب آنها بلافاصله پس از بازگشت به تهران آغاز می شود تا با شروع تمرینات تیم به صورت کامل در تمرین حضور پیدا کند.

گفتنی است که با تصمیم منصوریان تمرینات استقلال تا ۲۷ خرداد تعطیل است و به احتمال زیاد اولین جلسه تمرینی این تیم برای فصل آینده روز ۲۷ خرداد خواهد بود.