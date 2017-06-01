به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاحی صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرداری بوشهر اظهار داشت: سپاه و بسیج در زمینه جهاد فرهنگی اقدامات وسیع و گسترده ای را انجام دادهاند.
وی تصریح کرد: شهرداری منطقه ۲ و سپاه شهرستان بوشهر با استفاده از ظرفیتهای خود میتوانند گامهای موثری در مقابله با تهاجمهای فرهنگی دشمن درزمینههای مختلفی از جمله مقابله با بدحجابی و ترویج امر به معروف و نهی از منکرداشته باشند.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان بوشهر بیان کرد: شهرداری طی سالهای اخیر هزینه بسیاری برای فضای سبز و درختان محیط شهری داشته است اما به سبب گرمای شدید این هزینه بههدر رفتنه است.
وی ادامه داد: میتوان برای برطرفسازی این مشکل و به عنوان نخستین اقدام تعامل همهجانبه در نگهداری محیط های شهری با همکاری سپاه و بسیج سازندگی اقدام کرد.
نشست مشترک بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوشهر و شهرداری منطقه ۲ بوشهر با حضور جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوشهر، مسئول بسیج سازندگی ناحیه بوشهر و شهردار منطقه ۲ برگزار شد.
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