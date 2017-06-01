  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

یک هزار و ۶۳۵ معبر شرق تهران اصلاح و تعیین تکلیف شد

یک هزار و ۶۳۵ معبر شرق تهران اصلاح و تعیین تکلیف شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۷ از تعیین تکلیف یک هزار و ۶۳۵ معبر واقع در منطقه ۷ که عمدتا در بافت فرسوده قرار دارند با هدف اصلاح و تعریض این معابر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمی با اعلام این مطلب افزود: یکی از عمده ترین فعالیت های معاونت شهرسازی و معماری در ارتباط با طرح تفصیلی، رسیدگی به معابری است که در عرض، نحوه اصلاحی آنها از شرق، شمال، غرب و محور  و ... نیاز به تهیه طرح اجرایی دارند.

وی تصریح کرد: با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و  منطقه ۷، توانستیم از دو هزار و ۸۵ معبر واقع در محدوده منطقه که عمدتا در محدوده بافت فرسوده بودند، بالغ بر یک هزار و ۶۳۵ معبر را تعیین تکلیف کرده و ۴۵۰معبر باقی مانده نیز تا ۲ ماه آتی وضعیتشان مشخص خواهد شد.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به کسب مقام نخست منطقه هفت در ارزیابی عملکرد کمیته نمای مناطق ۲۲ گانه، خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع و بهبود کیفی زندگی شهروندان مطابق چارچوب ضوابط و مقررات  در راس اقدامات این معاونت قرار دارد.

وی در ادامه  از نوسازی تقریبی ۴۵ درصدی بافت های فرسوده سطح منطقه و همچنین بهره مندی ۸۰ درصدی شهروندان از تسهیلات بسته های تشویقی سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد و افزود: معاونت شهرسازی و معماری منطقه با ارائه خدمات رایگان از قبیل مشاوره به شهروندان از طریق کارشناسان منطقه و دفاتر خدمات نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران به مالکین، واگذاری گذر ( گذرهایی که خیابان عام نباشند) در صورت تجمیع املاک و ارائه طرح نما با هویت ایرانی اسلامی همراه با تسهیلات بانکی به شهروندان منطقه سعی در احیای هر چه بیشتر بافت های فرسوده دارد.

کد مطلب 3994290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها