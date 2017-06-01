یک هزار و ۶۳۵ معبر شرق تهران اصلاح و تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلیمی با اعلام این مطلب افزود: یکی از عمده ترین فعالیت های معاونت شهرسازی و معماری در ارتباط با طرح تفصیلی، رسیدگی به معابری است که در عرض، نحوه اصلاحی آنها از شرق، شمال، غرب و محور و ... نیاز به تهیه طرح اجرایی دارند.

وی تصریح کرد: با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و منطقه ۷، توانستیم از دو هزار و ۸۵ معبر واقع در محدوده منطقه که عمدتا در محدوده بافت فرسوده بودند، بالغ بر یک هزار و ۶۳۵ معبر را تعیین تکلیف کرده و ۴۵۰معبر باقی مانده نیز تا ۲ ماه آتی وضعیتشان مشخص خواهد شد.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به کسب مقام نخست منطقه هفت در ارزیابی عملکرد کمیته نمای مناطق ۲۲ گانه، خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع و بهبود کیفی زندگی شهروندان مطابق چارچوب ضوابط و مقررات در راس اقدامات این معاونت قرار دارد.

وی در ادامه از نوسازی تقریبی ۴۵ درصدی بافت های فرسوده سطح منطقه و همچنین بهره مندی ۸۰ درصدی شهروندان از تسهیلات بسته های تشویقی سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد و افزود: معاونت شهرسازی و معماری منطقه با ارائه خدمات رایگان از قبیل مشاوره به شهروندان از طریق کارشناسان منطقه و دفاتر خدمات نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران به مالکین، واگذاری گذر ( گذرهایی که خیابان عام نباشند) در صورت تجمیع املاک و ارائه طرح نما با هویت ایرانی اسلامی همراه با تسهیلات بانکی به شهروندان منطقه سعی در احیای هر چه بیشتر بافت های فرسوده دارد.