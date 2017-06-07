بازرسان محیط زیست دراستان گلستان/دوم خرداد ازمرگ هیرکان مطلع شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسشی دربارهٔ مرگ پلنگ هیرکان اظهار داشت: سال ۹۳، دو توله پلنگ با تماس تلفنی یک شخص تحویل اداره کل محیط زیست استان گلستان شد. از همان زمان تلاش شد این دو حیوان طوری بزرگ شوند که بتوان آنها را به طبیعت بازگرداند و رهاسازی کرد.

علی تیموری ادامه داد: هر دو گونه حدود دو سال با نظارت کارشناسان نگهداری شدند و نهایتاً با جمع‌بندی کارشناسان استان و ستاد به این نتیجه رسیدیم که می‌شود پلنگ ماده را رهاسازی کرد و این موضوع شهریور سال ۹۵ رخ داد.

وی تأکید کرد: اولین بار بود که سازمان حفاظت محیط زیست این کار را انجام می‌داد. خروجی این کار حتی اگر حیوان تلف می‌شد تحقیق ارزشمندی بود که بررسی آن خیلی مهم است. مثل پلنگ رودسر که الان در باغ وحش باراجین قزوین شرایط مناسبی دارد و حتی امیدواریم که رهاسازی شود.

مدیرکل دفتر حفاظت سازمان محیط زیست اعلام کرد: طبق اطلاعات ما، حیوان بعد از یک ماه تلف شده اما مسئولان استان عدد سه ماه را اعلام می‌کنند به هر حال آنچه برای سازمان محیط زیست و شخص رئیس آن و معاون محیط زیست طبیعی مهم است باید عین اتفاقی که افتاده صادقانه و به صراحت در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد.

تیموری تصریح کرد: نهایتاً به دلیل حرف‌های دوگانه برخی افراد در استان و ستاد، رئیس سازمان محیط زیست دستور داده بازرسی این پرونده را مورد بررسی قرار دهد و الان افراد بازرسی در استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع مسئله داخلی سازمان است و حتماً هر اطلاعاتی از بازرسی به دست بیاید به رئیس سازمان منتقل خواهد شد. اگر تخلفات و اطلاعات غلطی که اعلام شده اثبات شود، سازمان هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.

مدیرکل دفتر حفاظت سازمان محیط زیست توضیح داد: شاید شخصی این تصور غلط را داشته که تاریخ غلط شدن را مدتی جابجا کند اما با حضور بازرسی امیدواریم تا هفته آینده واقعیت به طور کامل مشخص شود و اگر به هر دلیل روشن که اطلاعات نادرست اعلام شده، با متخلفان برخورد می‌شود.

تیموری در پاسخ به پرسشی دربارهٔ محل کنونی لاشه پلنگ گفت: همه مسائل اول هفته آینده مشخص خواهد شد اما نباید فراموش کنیم رهاسازی هیرکان کار بزرگی بوده که انجام شده است. شخصی در استان حدس زده در حالی که سازمان محیط زیست، دفتر حیات وحش و معاونت محیط زیست طبیعی تکلیفشان نسبت به حیات وحش مشخص است. وقتی حیوانی شرایط رهاسازی را نداشته باشد چاره‌ای جز تحویل دادن به مراکز نگهداری و باغ وحش‌ها نداریم.

وی تأکید کرد: اگر تشخیص بدهیم یک گونه را نمی‌توان رهاسازی کرد، اگر چه اولویت اول سازمان محیط زیست رهاسازی است، اما راهی جز این نداریم. برای مثال از سال ۹۵ در سیرک‌های کشور از حیات وحش استفاده نمی‌شود و آن را ممنوع کرده‌ایم. سیرک‌ها تعداد زیادی حیوان دارند که این‌ها را نمی‌توان رهاسازی کرد. ما اعتقاد نداریم که اگر گونه‌ای، یک روز هم نتواند در طبیعت بماند باید آن را رهاسازی کنیم.

مدیرکل دفتر حفاظت سازمان محیط زیست در پایان در پاسخ به پرسشی دربارهٔ زمان اطلاع سازمان از موضوع گفت: دوم خردادماه، قبل از اینکه این موضوع در رسانه‌ها مطرح شود مطلع شدیم گزارش مکتوبی مطرح و نامه نگاری‌های لازم هم انجام شد و این موضوع قبل از این که رسانه‌ها آن را اعلام کنند در دستور کار ما قرار گرفت.