مردم و نظام ما یکپارچه و متحد در کنار هم ایستاده و خواهند ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی ضمن تسلیت به خانواده ها و بازماندگان شهیدان عزیز حادثه تلخ و تکان دهنده حمله تروریستی، گفت: مردم و نظام ما در برابر این دست از تلاش های مذبوحانه تروریستی یکپارچه و متحد در کنار هم ایستاده و خواهند ایستاد.

متن کامل پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ و تکان دهنده حمله تروریستی به حرم مطهر امام خمینی(ره) و مجلس شورای اسلامی و شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیز و مجروح شدن گروهی دیگر از شهروندان بیگناهمان عزم و اراده ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با تروریسم راسخ تر می کند.

مردم و نظام ما همانطوری که با برگزاری انتخاباتی پرشکوه و آرام قدرت مردمسالاری و اقتدار ایران را در منطقه و جهان به نمایش گذاشتند در برابر این دست از تلاش های مذبوحانه تروریستی یکپارچه و متحد در کنار هم ایستاده و خواهند ایستاد.

دولت با تاکید بر پیشبرد امنیت پایدار و توسعه همبستگی و تفاهم ملی و به اتکاء اقتدار و توانمندی امنیتی و سیاسی راه را بر هرگونه رخنه تروریستی و افراطی خواهد بست و سیاست مدبرانه دوری از هرگونه تنش منطقه ای و جهانی و پیشبرد برنامه مبارزه ریشه ای با خشونت، افراطی گری و تروریسم سازمان یافته را پیش خواهد برد و عزم دولت و اراده ملت بزرگ ایران بسیار بزرگتر از خشونت متهجران افراطی و درمانده است.

به خانواده ها و بازماندگان شهیدان عزیز این حادثه ناگوار تسلیت می گویم و بهبود و سلامت هرچه زودتر مجروحان و آسیب دیدگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم و از تلاش های ارزنده همه نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی صمیمانه تشکر می کنم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور