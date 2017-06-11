به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن وساق مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: بهره برداری از دوربرگردان ۱۳۰ متری شرق به شرق بلوار ارتش، امکان حذف دوربرگردان همسطح این بلوار را فراهم کرده و سبب افزایش ایمنی، بهینه سازی گردش‌های ترافیکی در محدوده طرح و در نتیجه روان‌تر شدن جریان عبور و مرور در بلوار ارتش می‌شود.

وی با بیان آنکه دوربرگردان شرق به شرق بلوار ارتش یک پل دوربرگردان غیرهمسطح با ۱۳۰ متر طول و ۸ متر عرض بوده و برای اجرای آن ۱۷ شمع و ۷ ستون احداث شده است، یادآور شد: تسهیل دسترسی به بزرگراه امام علی(ع)، بزرگراه شهید بابایی و همچنین بزرگراه طبقاتی صدر از دیگر نتایج گشایش این پل دوربرگردان خواهد بود.

پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح بلوار ارتش با بزرگراه‌های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی، شامل ۷ دستگاه پل اصلی و رمپ جهتی و ۳ دستگاه دوربرگردان غیرهمسطح است که با بهره برداری از آن، مجموعه‌ای از گره‌های ترافیکی شمال شرق پایتخت برطرف خواهد شد. پل شرق به غرب و غرب به شرق تقاطع بلوار ارتش با بزرگراه‌های شهید صیادشیرازی و امام علی(ع) به ترتیب در آبان‌ماه و بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ تحویل شهروندان شد.

پل های دوربرگردان غرب به غرب و شرق به شرق بلوار ارتش و همچنین مسیرهای جنوب به شرق و شرق به جنوب تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بلوار ارتش از دیگر بخش های آماده بهره برداری این پروژه عظیم به شمار می آیند که پیش از افتتاح رسمی زیر بار ترافیک قرار گرفته اند.