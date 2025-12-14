به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران گفت: اجرای پروژههای اصلاح هندسی معابر، مستقیماً به بهبود عملکرد ترافیکی، افزایش ایمنی عبور و مرور و همچنین سهولت دسترسی شهروندان کمک شایانی میکند.
وی در تشریح جزئیات پروژه احداث دوربرگردان بلوار دریا گفت: با توجه به مشکلات ترافیکی در بلوار دریا و مطالبات شهروندان در رفع این مشکلات، پس از مطالعات ترافیکی، احداث دوربرگردان در بلوار دریا، مقابل مجتمع آموزشی معلم طراحی و اجرا شد تا پاسخگوی نیاز شهروندان برای دسترسی آسانتر به مسیرهای موردنظر باشد.
کریمی افزود: اجرای این دوربرگردان موجب کاهش زمان تردد بین مسیرهای غرب به شرق و بالعکس خواهد شد، ازدحام در بلوار دریا را بهشدت کاهش داده و در نتیجه منجر به صرفهجویی در وقت شهروندان و کاهش آلودگی هوا میشود.
معاون حملونقل ترافیک منطقه در ادامه به اجرای رفیوژ میانی در خیابان آزمایش اشاره کرد و گفت: این رفیوژ به طول ۴۰۰ متر در خیابان آزمایش، حدفاصل مرزداران تا جانبازان اجرا شد که این طرح علاوه بر روانسازی ترافیک با ممانعت از عبور و مرور غیرمجاز خودروها، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری میکند و ایمنی عابرین پیاده و رانندگان را تضمین میکند.
