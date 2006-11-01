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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۹:۴۰

دبير ستاد انتخابات استانداري زنجان در گفتگو با "مهر":

1092 شعبه اخذ راي در استان زنجان در نظر گرفته شده است/ 4828 نفر داوطلب شوراها در استان شده‌اند

براي برگزاري چهارمين دوره انتخابات خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي شهر و روستا تعداد 1092 شعبه اخذ راي در سطح استان زنجان در نظر گرفته شده است.

جليل سائلي در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اعلام اين خبر، افزود از اين تعداد 735 شعبه روستايي و 288 شعبه شهري و 69 شعبه سيار ويژه انتخابات مجلس خبرگان رهبري براي روستاهايي كه زير 20 خانوار جمعيت دارند، مي باشد .

وي با عنوان اينكه داوطلبان انتخاباتي براي سومين دوره شوراي شهرزنجان 5/4 درصد رشد دارد ، تصريح كرد با وجود افزايش نامزدهاي انتخاباتي براي شوراي شهر تعداد نامزدهاي انتخاباتي براي عضويت در شوراهاي روستا 1/1 درصد كاهش يافته است و تعداد كل داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي شهر وروستا با 4/0 درصد كاهش مواجه شده است.

سائلي تعداد نامردهاي انتخاباتي دوره سوم شوراهاي شهر وروستا را در سطح استان 4828 نفر اعلام كرد و افزود :از اين تعداد داوطلب 586 نفر داوطلب شهري و 4242 نفر داوطلب روستايي ثبت نام كرده اند.

وي خاطر نشان كرد: در شهر زنجان 198 نفر داوطلب عضويت در شورا وجود دارد كه ازاين ميان 178 نفر مرد و 20 نفر زن ثبت نام كرده اند كه با توجه به اين درصد ششركت كننده شاهد 4/29 درصد افزايش داوطلبين در شهر زنجان هستيم.

سائلي تعداد داوطلبين براي عضويت در مجلس خبركان رهبري در سطح استان را 4 نفر اعلام كرد كه ار اين ميان يك نفر انتخاب خواهد شد.

وي در ادامه با بيان اينكه تحر كات و آرايش سياسي احزاب و جنا ح هاي سياسي براي حضور در عرصه انتخابات شروع شده، از تمامي احزاب و گروههاي سياسي خواست درجهت برگزاري انتخا بات با شكوه و سالم تلاش نمايند.

سائلي تاكيد كرد: احزاب وجريانهاي سياسي بايد طوري عمل نمايند كه موجب سياست زدگي مرم نشوند.

کد مطلب 400495

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