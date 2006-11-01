جليل سائلي در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اعلام اين خبر، افزود از اين تعداد 735 شعبه روستايي و 288 شعبه شهري و 69 شعبه سيار ويژه انتخابات مجلس خبرگان رهبري براي روستاهايي كه زير 20 خانوار جمعيت دارند، مي باشد .

وي با عنوان اينكه داوطلبان انتخاباتي براي سومين دوره شوراي شهرزنجان 5/4 درصد رشد دارد ، تصريح كرد با وجود افزايش نامزدهاي انتخاباتي براي شوراي شهر تعداد نامزدهاي انتخاباتي براي عضويت در شوراهاي روستا 1/1 درصد كاهش يافته است و تعداد كل داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي شهر وروستا با 4/0 درصد كاهش مواجه شده است.

سائلي تعداد نامردهاي انتخاباتي دوره سوم شوراهاي شهر وروستا را در سطح استان 4828 نفر اعلام كرد و افزود :از اين تعداد داوطلب 586 نفر داوطلب شهري و 4242 نفر داوطلب روستايي ثبت نام كرده اند.

وي خاطر نشان كرد: در شهر زنجان 198 نفر داوطلب عضويت در شورا وجود دارد كه ازاين ميان 178 نفر مرد و 20 نفر زن ثبت نام كرده اند كه با توجه به اين درصد ششركت كننده شاهد 4/29 درصد افزايش داوطلبين در شهر زنجان هستيم.

سائلي تعداد داوطلبين براي عضويت در مجلس خبركان رهبري در سطح استان را 4 نفر اعلام كرد كه ار اين ميان يك نفر انتخاب خواهد شد.

وي در ادامه با بيان اينكه تحر كات و آرايش سياسي احزاب و جنا ح هاي سياسي براي حضور در عرصه انتخابات شروع شده، از تمامي احزاب و گروههاي سياسي خواست درجهت برگزاري انتخا بات با شكوه و سالم تلاش نمايند.

سائلي تاكيد كرد: احزاب وجريانهاي سياسي بايد طوري عمل نمايند كه موجب سياست زدگي مرم نشوند.