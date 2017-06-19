سیروس عبدلی مدیر فیلمبرداری سریال «نفس» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سختی ها و ویژگی های این اثر سخن بیان کرد: از آنجایی که سریال معاصر است تلاش شد که از وسایل و امکانات خوبی استفاده کنیم و در فضاسازی و طراحی صحنه تعامل خوبی با کارگردان انجام شد.

وی ادامه داد: ما در این پروژه از امکانات سینمایی مثل دوربین الکسا استفاده کردیم تا کیفیت کار بالا برود.

این فیلمبردار با اشاره به اهمیت امکانات فنی در تولیدات اظهار کرد: اکنون جنگ، جنگ رسانه است اما گاهی در تلویزیون به مسایل فنی صحنه پردازی و مونتاژ کمتر اهمیت می دهند به طوریکه گاهی ما از شبکه های نوپا از نظر فنی عقب تر می مانیم البته نه اینکه عوامل و نیرو را نداشته باشیم اما وقتی بودجه کاری بسته می شود در نظر نمی گیرند که تهیه کننده بتواند از امکانات به‌روز استفاده کند.

عبدلی با اشاره به سریال «نفس» توضیح داد: ما حدود ۱۱ ماه زمان گذاشتیم، بیشتر سریال را با یک دوربین پیش رفتیم و فقط صحنه های اکشن را با ۲ دوربین تصویربرداری کردیم چون صحنه های حسی و عادی را باید با یک دوربین می گرفتیم. درواقع کار با ۲ دوربین حس و حال بهتری منتقل می کند اما از یک بابت سخت است که بتوانید به زوایا و نور خوب برسید و دچار مشکل می شوید اما با یک دوربین پلان ها زیباتر می شود.

وی همچنین درباره سختی های کار نیز عنوان کرد: یکی از معضلات ما این است که خیابان ها به دهه ۵۰ تعلق ندارند و چون کار ما در خود خیابان های تهران بود کنترل ماشین هایی که در رفت و آمد بودند و فضاسازی کوچه ها سخت بود.

مدیر فیلمبرداری سریال «نفس» اضافه کرد: در مدت ۱۱ ماه کار حدود چهار ماه هم تصاویر سریال با دوربین رو دست به تصویربرداری رسید که این مدت خودش به اندازه سه فیلم سینمایی زمان برد. اینها در فضای اکشن کار است که در ادامه قصه دیده می شود و من مجبور بودم یک دوربین ۱۶ کیلیویی را در دست داشته باشم.

وی با اشاره به این جزییات در سریال های تاریخ معاصر عنوان کرد: بالاخره سریال های تاریخی و یا تاریخ معاصر صبر و حوصله می خواهد.

عبدلی درباره نورپردازی سریال نیز بیان کرد: یکی از ویژگی های سریال «نفس» نورپردازی و اهمیت به نگاه بازیگر است چون یک سریال عاشقانه است و نیاز است که حس و حال و رخ بازیگر دیده شود. در این ملودرام نورپردازی اهمیت پیدا می کند و ما سعی کردیم براساس قصه نور خاص و باشکوهی را برای سریال طراحی کنیم.

این فیلمبردار در پایان با اشاره به اینکه همزمان با پخش کار مراحل پست پروداکشن ادامه دارد، یادآور شد: اکنون در مرحله پست پروداکشن در حال تصحیح رنگ و نور تصویر هستیم.