کارگردانِ «نفس» یارکشی نکرد/ پس از ۱۴ سال سریال بازی کردم

ژاله صامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در سریال «نفس» که در شب های ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش می شود، گفت: فکر می کنم سریال «نفس» حال خوبی دارد و البته عوامل این سریال انرژی زیادی برایش گذاشتند.

تهران امروز حتی به ۵ سال پیش هم شباهتی ندارد

وی با اشاره به طراحی صحنه و لوکیشن های این سریال عنوان کرد: تهران امروز حتی به ۵ سال پیش هم شباهتی ندارد و این سریال که اینقدر صحنه های بیرونی و خارجی دارد تلاش کرد که بتواند فضای سال های انقلاب را بازسازی کند.

این بازیگر اضافه کرد: تلاش شد تا لباس، صحنه و... هیچ منافاتی با ۴۰ سال پیش نداشته باشند و من قول می دهم که کسی حتی یک نکته هم نتواند از طراحی صحنه و لباس این مجموعه بگیرد. به هرحال این تاریخ چندان دور نیست و هنوز مستندات، عکس ها و شواهد زیادی از آن دوره وجود دارد.

کلیت کار بسیار سخت بود

بازیگر سریال «آژانس دوستی» درباره حضورش در این مجموعه نیز بیان کرد: عالیه نقش پرفراز و نشیبی ندارد و زنی شبیه همه زنان ایرانی است که اهل خانواده و دلسوز هستند بنابراین من کار عجیبی در بازیگری این سریال انجام ندادم بلکه کلیت کار بسیار سخت بود و این کار برای تلویزیون که اینقدر کارهای روز تولید می کند با این همه ایرادهایی که دارند خیلی سنگین است.

وی ادامه داد: آقای جلیل سامان و گروه تولید واقعا در خدمت کار بودند و این باعث تا اتفاق خوبی رقم بخورد. گروه سازنده سریال یک سال از عمرش را روی کار گذاشت. کوچه به کوچه دیوارها در این سریال ساخته شد و گروه برای یک تصویر ۳۰ ثانیه ای لوکیشن مورد نظرش را در کوچه ها ساخت، به جای اینکه به شهرک غزالی بروند و چند ماه کار کنند تا سریال به پایان برسد.

«نفس» قصه ناهید است و او دائم با ماجراهایی غافلگیر می شود

بازیگر سریال «فردا دیر است» درباره بازخوردهایی که از کار دریافت کرده است، اظهار کرد: من مدتی ایران نبودم و حدود ۱۱ قسمت از سریال را ندیدم و نمی دانم الان چه بخش از سریال است. با مخاطبان هم صحبتی نکردم اما فیلمنامه ای که من هنگام کار خواندم جذاب بود و روایتی از عشقی پرسوز داشت.

صامتی اضافه کرد: «نفس» درواقع قصه ناهید است و او دائم در جریان داستان با ماجراهایی غافلگیر می شود. ما در این سریال می بینیم که با انتخاب او چه اتفاقی برای خانواده رخ می دهد و بعد با این قسمت ها سریال دوباره به خانواده ناهید می رسد.

جلیل سامان در این سریال یارکشی نکرده است

وی درباره داستان این سریال و پرداختن به اتفاقات انقلاب عنوان کرد: جلیل سامان در این سریال یارکشی نکرده است و «نفس» روایت صادقانه ای دارد و بی طرفانه درباره یک عده و اعتقادات آنها صحبت می کند.

بازیگر سریال نفس درباره دلایل خود برای پذیرفتن کار در این سریال توضیح داد: «نفس» کار ویژه ای بود که قبولش کردم، من ۳۰ قسمت از این سریال را با هم خواندم و همه چیز آماده بود. یک تیم درجه یک کنار هم بودند و همه اینها باعث شد من که حدود ۱۴ سال در تلویزیون بازی نکردم در این کار حضور داشته باشم.

وی در پایان بیان کرد: در این سال ها سریال های زیادی به من پیشنهاد شد و شاید از هر ۱۰ سریالی که تولید می شود در ۷ مورد با من تماس بگیرند اما به دلایل مختلف از جمله آماده نبودن فیلمنامه نمی توانم بپذیریم.