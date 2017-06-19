غیب پرور: عملیات سپاه علیه داعش صرفا نظامی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین غیب پرور رییس سازمان بسیج مستضعفین در هفدهمین مراسم قدردانی از ورزشکاران جوانمرد در حوزه هنری با اشاره به عملیات موشکی سپاه علیه مواضع داعش در سوریه اظهارداشت: سیلی جانانه ای توسط فرزندان ملت ایران به آمریکا و حرام زاده های تکفیری زده شد. البته این صرفا یک عملیات نظامی نبود بلکه یک پیام روشن بود. ایران جایی نیست که به قول فرمایش رهبری، بیایند و ترقه بازی راه بیندازند.

وی با اشاره به حوادث تروریستی تهران گفت: یک گروه خدانشناس به نام اسلام مردم را به خاک و خون می کشند؛ البته ملت ما این قضایا را زیاد تجربه کرده است؛ ما از ابتدای انقلاب به خاطر مظلومیت و آرمان خواهی مان، هزینه داده ایم. هر قطره خونی که از مردم شریف ما ریخته می شود، دل انسان را داغدار می کند اما اگر به کلان قضیه نگاه کنیم، اگر تزریق خون شهدا به پیکره نظام و انقلاب نبود، سربلندی امروز را نداشتیم.

غیب پرور اسلامیت، تمدن کهن و انقلابی بودن را به عنوان سه شاخصه اصلی شناسنامه ایرانیان دانست و گفت: وقتی ما می گوییم مسلمانیم، باید رفتاری متناسب با اسلام داشته باشیم. وقتی می گوییم تمدن دیرینه داریم، باید سلسله رفتارهایی داشته باشیم که آن تمدن را نشان دهد. در عدم رویارویی با ورزشکارات بیانگر و نشانگر هر سه شاخصه است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اسلام به ما می گوید، سر و کاری با ظلم نداشته باشید؛ اسلام به ما سرافرازی و زندگی آزاد در چارچوب دین خدا را یاد داده است. ایرانی، گردن فراز است و اهل ظلم نیست. شرق و شمال آفریقا اسلامش را مرهون شماست؛ در هیچ جایی از آفریقا پیدا نمی کنید که ایرانیان رفته باشند و چپاول و گردن کشی کرده باشند.

وی افزود: ایرانی جماعت و انقلاب ظلم را نمی پذیرد. انقلاب ما را بلند کرد و یاد داد که توسری خور نباشیم و ظلم را نپذیریم. حاضر نشدن ورزشکاران ما در مواجه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی، حالتی التهابی نیست و حتما فلسفه و منطقی دارد و برای خودش مستدل است. ۸ سال دفاع مقدس دفاع از ناموس و مکتب و قرآن بود؛ کجای وصیت نامه شهدا را پیدا می کنید که در آن از اسلام، کربلا، امام حسین و حضرت زینب نگفته باشند.

غیب پرور تصریح کرد: بسیج متعلق به یک گروه نیست و متعلق به همگان است. بسیج، میان لایه های گوناگون مردم مشاع است. هر اتفاقی که بتواند به بالندگی مردم کمک کند، حتما نوکری خواهیم کرد و آمادگی داریم به دولت کمک کنیم. بسیج اقیانوسی از همه اندیشه های ناب و همه توانمندی ها است.