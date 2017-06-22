پارک اسکان شهر یاسوج کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پارک شامگاه چهارشنبه طی مراسمی و با حضور نماینده مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ زنی شد.

مدیر کل میراث فرهنگی وگردشگری کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: اعتبار این پروژه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

محمود باقری افزود: این پارک طبق برنامه ریزیهای انجام شده ظرف مدت چند ماه به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: چهار پارک اسکان در شهرهای یاسوج، سی سخت، گچساران ودهدشت پیش بینی شده است که پارکهای شهر یاسوج و سی سخت امروز کلنگ زنی شد.

باقری اظهار داشت: در راستای ایجاد زیرساختهای گردشگری، ۱۰ میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری با استان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه گردشگری پروژه های متعددی در استان در حال اجرا است، گفت: بهبود زیرساختهای گردشگری وتوسعه این بخش در استان توسعه اقتصادی را به دنبال دارد.