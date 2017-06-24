کوروش اسدی درگذشت/ وداع با خالق باغ ملی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش اسدی از نویسندگان و منتقدان ادبی معاصر شب گذشته و در سن ۵۳ سالگی در گذشت.



اسدی متولد سال ۱۳۴۳ در آبادان بود و در حوزه داستان کوتاه یکی از نویسندگانی به شمار می رفت که در آثارش نگاه و رویکردهای تازه و بکری ایجاد کرده بود.



مجموعه داستان«باغ ملی»از این نویسنده پیش از این در سال ۸۲ برگزیده جایزه ادبی گلشیری شده بود.



اخرین اثر داستانی اسدی را سال گذشته نشر نیماژ با عنوان«کوچه ابرهای گمشده»منتشر کرده بود.

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اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.