به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز امروز شنبه در بازدید از باغات و اراضی کشاورزی استان کرمانشاه و در حاشیه مراسم کیل گیری از مزارع شاخص کلزای استان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از استانهای پیشرو در کشت کلزا است اظهار داشت: بر اساس پایلوت هایی که در استان از جمله این مزرعه انتخاب کردیم از نظر پاکی مزرعه، یکنواختی و تعداد بوته یکی از مزارع نمونه کشور است.

وی افزود: پیش بینی ما بر این است که این مزرعه یکی از مزارع رکورد دار در کشور خواهد بود.

کشاورز در ادامه بیان داشت: با توجه به بیش از ۴ هزار هکتار مزرعه کلزا اعم از آبی و دیم در استان کرمانشاه پیش بینی می شود بالای ۱۱ تا ۱۲ تن کلزا طی امسال از کشاورزان خریداری شود.

معاون وزیر در امور زراعت کشور تصریح کرد: جهت پایداری کشاورزی، اطمینان از تولید مطلوب گندم با عملکرد بالا، کاهش هزینه ها به خاطر کنترل علف هرز، تغدیه خاک و کمک به غنی سازی خاک باید از کشت کلزا حمایت کنیم.

وی یادآور شد: کلزا یک دانه روعنی است که جزو روغن های گروه یک در دنیا است که ۴۵ تا ۴۸ درصد روغن دارد و از کنجاله آن جهت خوراک دام استفاده خواهد شد.

کشاورز با پیش بینی تولید ۲۰۰ هزار تن کلزا طی امسال ابراز داشت: تا به حال بیش از ۱۰۰ هزار تن تولید شده که ۷۵ درصد به صورت نقد خریداری شده است.

وی ابراز داشت: در سطح کشور با استقبال کشاورزان و عملکردهای خوب می توان از مزارعی همچون این مزرعه ۶ تا ۷ تن در هکتار برداشت کلزا داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در خصوص برداشت گندم گفت: در حال حاصر بیش از ۴ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده و به مردم و دولت قول دادیم که گندم در کشور همچنان پایدار خواهد بود.

به گفته کشاورز نسخه ای که برای گندم عملیاتی شده نسخه ای فنی است و با توجه به شرایط اقلیمی این تضمین را دادیم که طی امسال نیز در این مورد خودکفایی خواهیم داشت.