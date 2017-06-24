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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت خبر داد:

پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن کلزا در کشور طی امسال

پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن کلزا در کشور طی امسال

کرمانشاه- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، از پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن کلزا در کشور طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز امروز شنبه در بازدید از باغات و اراضی کشاورزی استان کرمانشاه و در حاشیه مراسم کیل گیری از مزارع شاخص کلزای استان در جمع خبرنگاران،  با بیان اینکه استان کرمانشاه یکی از استانهای پیشرو در کشت کلزا است اظهار داشت: بر اساس پایلوت هایی که در استان از جمله این مزرعه انتخاب کردیم از نظر پاکی مزرعه، یکنواختی و تعداد بوته یکی از مزارع نمونه کشور است.

وی افزود: پیش بینی ما بر این است که این مزرعه یکی از مزارع رکورد دار در کشور خواهد بود.

کشاورز در ادامه بیان داشت: با توجه به بیش از ۴ هزار هکتار مزرعه کلزا اعم از آبی و دیم در استان کرمانشاه پیش بینی می شود بالای ۱۱ تا ۱۲ تن کلزا طی امسال از کشاورزان خریداری شود.

معاون وزیر در امور زراعت کشور تصریح کرد: جهت پایداری کشاورزی، اطمینان از تولید مطلوب گندم با عملکرد بالا، کاهش هزینه ها به خاطر کنترل علف هرز، تغدیه خاک و کمک به غنی سازی خاک باید از کشت کلزا حمایت کنیم.

وی یادآور شد:  کلزا یک دانه روعنی است که جزو روغن های گروه یک در دنیا است که ۴۵ تا ۴۸ درصد روغن دارد و از کنجاله آن جهت خوراک دام استفاده خواهد شد.

کشاورز با پیش بینی تولید ۲۰۰ هزار تن کلزا طی امسال ابراز داشت: تا به حال بیش از ۱۰۰ هزار تن تولید شده که ۷۵ درصد به صورت نقد خریداری شده است.

وی ابراز داشت: در سطح کشور با استقبال کشاورزان و عملکردهای خوب می توان از مزارعی همچون این مزرعه ۶ تا ۷ تن در هکتار برداشت کلزا داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در خصوص برداشت گندم گفت: در حال حاصر بیش از ۴ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده و به مردم و دولت قول دادیم که گندم در کشور همچنان پایدار خواهد بود.

به گفته کشاورز نسخه ای که برای گندم عملیاتی شده نسخه ای فنی است و با توجه به شرایط اقلیمی این تضمین را دادیم که طی امسال نیز در این مورد خودکفایی خواهیم داشت.

کد مطلب 4013440

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