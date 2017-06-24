به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز شنبه در بازدید از باغات و اراضی کشاورزی استان کرمانشاه و در حاشیه مراسم کیل گیری از مزارع شاخص کلزای استان در جمع خبرنگاران گفت: کشت دانه های روغنی و در صدر آنها کلزا یکی از اولویت های دولت است که امید است با حمایت های وزارت جهاد کشاورزی و اقدامات سازمانها و کارشناسان و بخش خصوصی به نتایج قابل قبولی برسیم.

وی با اشاره به نیاز کشور به حلقه فرآوری و روغن کشی اظهار داشت: از سنوات قبل در استان یک واحد بزرگ روغن کشی از دانه های روغنی ایجاد شده است که اینکار را مدیون ۱۰ تا ۱۵ سال قبل هستیم.

رحیمی ابراز داشت: متاسفانه بخش عمده دانه های روغنی از کشورهای خارجی وارد می شود و یکی از سیاست های دولت تامین و تولید دانه های روغنی است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری در ادامه بیان داشت: به طور قطع کلزا در خود استان کرمانشاه خریداری خواهد داشت.

وی با بیان بکارگیری همت بیشتر جهت تولید دانه های کلزا در استان یادآور شد: با عنایت به اینکه کلزا روغنی خوب و کم ضرری را تولید می کند و امکان فرآوری آن در استان، باید با برنامه ریزی دقیق بدنبال تولید بیشتر این محصول باشیم.

رکورد تولید کشور در کلزا را می زنیم

افشین صفوی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز مزارع کلزای کرمانشاه را یکی از مزارع نمونه کشور معرفی کرد و افزود: پیش بینی می شود در این راستا رکوردار تولید کلزا در کشور باشیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد بالای محصول و کشت ۵ کیلوگرم کلزا در هر هکتار پیش بینی می شود از هر هکتار ۶ تا ۷ تن کلزا برداشت شود.

گفتنی است در بازدید از مزارع کلزای روستای قاقلستان و تپه افشار دهستان میان دربند شهرستان کرمانشاه پیش بینی شد که کلزای این دو روستا رکورد کشور را بشکند.