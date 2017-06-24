توسعه کشت کلزا در دستور وزارت جهادکشاورزی است/ جلوگیری از واردات

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی بخشنده امروز شنبه در بازدید از باغات و اراضی کشاورزی استان کرمانشاه و در حاشیه مراسم کیل گیری از مزارع شاخص کلزای استان و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از زراعت‌های ما که متاسفانه برخلاف سایر زراعت‌ها مثل گندم، جو و برنج در این زراعت وابستگی بیشتری به واردات از خارج کشور داریم دانه‌های روغنی است.

وی افزد: در راستای کاهش این نیاز یکی از گیاهانی که روی آن کار کرده‌ایم گیاه کلزا بوده و جزو برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی کشور تصریح کرد: کار روی این موضوع را عملا از سال زراعی گذشته شروع کردیم و در سال زراعی جاری توسعه کشت کلزا در سطح کشور به ۳ برابر رسیده است و امیدواریم محصولمان - که در سال گذشته حدود ۶۴ هزار تن بود- امسال با رشد ۳ برابر به ۲۰۰ هزار تن نزدیک شود.

وی یکی از استان‌هایی که در توسعه کشت کلزا پیشگام بوده است، را استان کرمانشاه برشمرد و تصریح کرد: کشاورزان کرمانشاهی در سال زراعی ۹۴-۹۵ مطابق آمار حدود یک هزار هکتار کشت کرده بودند و خوشبختانه امسال نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت کردند و امیدواریم برای فصل زراعی آینده ۱۵ هزار هکتار سطح زیرکشت این گیاه در استان کرمانشاه باشد.

بخشنده با بیان اینکه، همزان عملکرد دانه کلزا در واحد سطح روبه افزایش است، گفت: در گذشته حدود یک تا یک و نیم تن در هکتار بیشتر بردات نمین شد اما امروز از صبح که مزارع را دیدم و این مزرعه که در حال برداشت است، طبق نظر تمام کارشناسان بالای ۵ تا ۶تن محصول خواهد داد. حتی به من گزارش شده که مزارعی در این استان است که تا ۷ تن برداشت می شود.

وی افزود: موارد فوق رکوردهای خوبی در سطح جهان است و با بهترین مزارع اروپا این عملکرد در هکتار برابری می‌کند و امیدواریم بتوانیم در سال‌های آتی با توجه به نیاز کشور به روغن و دانه‌های روغنی، توسعه هر چه بیشتری را در این استان و سایر استان‌های کشور در تولید این محصول شاهد باشیم.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی کشور، در خصوص برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کلزاکاران در راستای تحقق اهداف مذکور گفت: ما زمینه تامین بذر مورد نیاز کشاورزان به ویژه بذر هیبریدی - که عملکرد آن در واحد سطح زیاد است- اقدام کردیم و این بذر به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین تسهیلات مورد نیاز کشت را از طریق بانک کشاورزی تامین کردیم و به کشاورزان پرداخت کردیم.

بخشنده ادامه داد: در زمینه تامین بذرپاش‌های مورد نیاز کشاورزان یا همان کارنده‌ها حدود ۵۰ درصد قیمت این بذرکار را به صورت یارانه که حدود ۷.۵ میلیون تومان است به صورت بلاعوض به کشاورزان پرداخت کرده ایم.

وی گفت: همچنین سایر نهاده‌های مورد نیازشان مثل کود و سم به موقع تامین شده و در اختیارشان قرار دادیم. همچنین آنچه که برای کشاورز مهم بوده خرید به موقع محصولشان است که در این راستا بحث خرید تضمینی نیز در دست اقدام است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی کشور گفت: امروز که خدمت شما هستیم برداشت این محصول در کشور از مرز ۱۴۰ هزار تن گذشته و بیش از ۷۵ درصد بهای آن به کشاورز پرداخت شده است و امیدواریم در یک فاصله کوتاه ۱۰۰ درصد بهای آن را به کشاورزان پرداخت کنیم که هم حاصل دسترنجشان به موقع در اختیارشان قرار گیرد و هم خودشان را برای سطح کشت بیشتری در فصل زراعی آینده آماده کنند.