شهدا با خون خود سند انقلاب را آبیاری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله هزار جریبی بعدازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ دانشجوی معلم شهید دانشگاه فرهنگیان استان گلستان اظهار کرد: امروز فرزندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی این راه را در حال ادامه هستند ، شهدا با خون خود سند این انقلاب را آبیاری کردند.

وی افزود: شهدا رفتند و به ما درس ایثار فداکاری و ادامه راه امام (ره) را آموختند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز جوانان بسیار در عراق و سوریه برای امنیت این کشور در حال جنگ هستند، آنان سپر شدند تا ما در امنیت و آرامش باشیم.

هزارجریبی با تشکر از نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی کشور، افزود: سربازان گمنام ما در سال متوالی تلاش کردند یکا یک توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی یادآور شد: مسائل کوچک جناحی را کنار باید گذاشت و روحانی به عنوان رئیس جمهور وظیفه دارد مشکلات اقشار را برطرف کند و همه ما باید دست به دست هم دهیم تا مملکت از این رکود خارج شود.