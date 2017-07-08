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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس:

شهدا با خون خود سند انقلاب را آبیاری کردند

شهدا با خون خود سند انقلاب را آبیاری کردند

گرگان - نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: شهدا با خون خود سند این انقلاب را آبیاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،  نبی الله هزار جریبی بعدازظهر شنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ۲۵ دانشجوی معلم شهید دانشگاه فرهنگیان استان گلستان اظهار کرد: امروز فرزندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی این راه را در حال ادامه هستند ، شهدا با خون خود سند این انقلاب را آبیاری کردند.

وی افزود: شهدا رفتند و به ما درس ایثار فداکاری و ادامه راه امام (ره) را آموختند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز جوانان بسیار در عراق و سوریه برای امنیت این کشور در حال جنگ هستند، آنان سپر شدند تا ما در امنیت و آرامش باشیم.

هزارجریبی با تشکر از نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی کشور، افزود: سربازان گمنام ما در سال متوالی تلاش کردند یکا یک توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

وی یادآور شد: مسائل کوچک جناحی را کنار باید گذاشت و روحانی به عنوان رئیس جمهور وظیفه دارد مشکلات اقشار را برطرف کند و همه ما باید دست به دست هم دهیم تا مملکت از این رکود خارج شود.

کد مطلب 4025151

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