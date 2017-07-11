لیست داروهای ممنوع درعربستان/ ۵۷دارویی که نباید باخود به حج ببرید

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله سازمان حج و زیارت یک سری اقلام دارویی را اعلام کرده که ورود آنها به کشور عربستان ممنوع است و زائرین سفر حج باید از به همراه داشتن آنها خودداری کنند.

ممنوعیت این داروها به دلیل تفاوت‌های نظام درمانی و دارویی میان دو کشور است؛ به طوریکه برخی از داروهایی که در ایران توسط پزشکان تجویز می‌شود، در کشورهای دیگر از جمله عربستان ممنوع اعلام شده است.

طبق قوانین کشور عربستان ورود یکسری دارو از جمله خواب‌آورها، آرام بخش‌ها، کدئین‌ها این کشور ممنوع بوده و استفاده از آنها پیگرد قانونی دارد.

البته دولت عربستان سخت‌گیری بسیار بیشتری بر روی داروهای مسکن و مواد مخدر نیز دارد و بسیاری از محکومان کشورهای دیگر که در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، به دلیل حمل این مواد ممنوعه بازداشت و زندانی شده‌اند. عربستان در زمینه قوانین مبارزه با مواد مخدر نیز قوانین بسیار سفت و سختی دارد.

بر همین اساس و با توجه به در پیش بودن اعزام زائران به حج تمتع، رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت لیست ۵۷ قلم از داروهایی که به همراه داشتن آنها در سفر حج ممنوع است را اعلام کرد. زائران حج تمتع می‌توانند در صورت نیاز به استفاده از داروهای ممنوعه در عربستان به پزشک خود مراجعه کرده و جهت تعویض داروی جایگزین و یا توصیه‌های پزشکی جدید اقدام کنند.

لیست داروها بدین شرح است:

۱.کلروپرومازین ۱۰۰ میلی CHLORPROMAZNINE۱۰۰M

۲. پروفنازین PERPHENAZINE ۲MG

۳. تیرودازین THIORIDAZINE ۲۵MG

۴. تری فلوتوپرازین TRIFLUOPERAZINE ۱MG

۵. تری هگزوفینیدل TRIHEXYPHENIDYL

۶. الپرازولام ALPRAZOLAM .۵MG TAB

۷. آمی تریپ تیلین AMITIPTYLINE۲۵MG TAB

۸. بی پریدین BIPERIDEN HCL۲MG TAB

۹. بی پریدین لاکتات BIPERIDEN LACTATE ۵MG/۱ML AMP

۱۰. بوس پریون BUSPIRONE ۵MG TAB

۱۱.کاربامازیفین CARBAMAZEPINE ۲۰۰MG TAB

۱۲. کلروردیرفوکسیدی CHLORDIAZEPOXIDE ۵MG TAB

۱۳. کلروپرومایزین CHLORPROMAZINE HCL ۲۵MG TAB TABLET

۱۴. سیتالوپرام CITALPRAM HBR ۲۹MG FC TAB FC TAB

۱۵. سیتیکلولین سدیم CITICOLINE SODIUM ۲۵۰ MG/۲ML AMP

۱۶. کلروپرومایزین CLOMIPRAMINE HCL ۲۵MG TAB TABLET

۱۷. کلورونازپام CLONAZEPAM ۱MG TAB

۱۸. دیازپام DIAZEPAM ۱۰NM/۲ML AMP

۱۹. دیازپام DIAZEPAM ۵MG TAB

۲۰. اتوکسید ETHOSUXUMIDE ۲۵۰MG CAP

۲۱. فلوکسیتین FLUOXETINE HCL ۲۰MG CAP

۲۲. هالوپریدول HALOPERIDOL ۰.۵MG TAB

۲۳. هالوپردول HALOPERIDOL ۵MG TAB

۲۴. هالوپریدول HALOPERIDOL LACTATE ۵MG/۱ML AMP

۲۵. ایمی پرامین IMIPRAMINE HCL ۲۵MG TAB TABELT

۲۶. لوودوپا LEVODOPA-C ۱۰۰ TABLET

۲۷. لوودوپا LEVODOPA-C FORTE ۲۵۰ TAB TABLET

۲۸. لیدوکائین LIDOCAINE HCL ۲% ۵۰ML VIAL VIAL

۲۹. لیدوکائین LIDOCAINE HCL ۲% ۵ML AMP AMP

۳۰. لیدوکائین LIDOCAINE HCL ۵% DEXTROSE ۷.۵% AMP

۳۱. لیتیوم کربنات LITHIUM CARBONATE ۳۰۰MG TAB TABLET

۳۲. لورازپام LORAZEPAM ۱MG TAB TABLET

۳۳. متادون METHADONE ۵MG TAB TABLET

۳۴. مرفین سولفات MORPHINE SULFATE ۱۰MG/۱ML AMP AMP

۳۵. نالوکسان NALOXONE HCL ۰.۴MG/۱ML AMP AMP

۳۶. نئوستیگیمین NEOSTIGMINE METHYLSULFATE ۰.۵MG/۱ML AMP AMP

۳۷. نورتریپ تیلین NORTRIPTYLINE HCL ۱۰MG TAB TABLET

۳۸. اکسازیپام OXAZEPAM ۱۰MG TAB TABLET

۳۹. پرفنازین PERPHEN ZINE ۵MG/۱ML AMP AMP

۴۰. پیتیدین PETHIDINE HCL ۱۰۰MG/۲ML AMP AMP

۴۱. پتیدین PETHIDINE HCL ۵۰MG/۱ML AMP AMP

۴۲. فنوباربیتال PHENOBARBITAL ۱۰۰MG TAB TABLET

۴۳. فنوباربیتال PHENOBARBITAL SODIUM ۲۰۰MG/۱ML AMP AMP

۴۴. فنی توئین کامپوند PHENYTOIN COMPOUND TSB TABLET

۴۵. فنی توئین سدیم PHENYTOIN SODIUM ۱۰۰ MG CAP CAP

۴۶. فنی توئین سدیم ۲۵۰ میلی PHENYTOIN SODIUM ۲۵۰MG/۵ML AMP AMP

۴۷. ریسپریدون ۲ میلی-قرص RISPERIDONE ۲MG TAB TABLET

۴۸. تول ترودین – قرص TOLTERODINE ۱MG TAB TABLET

۴۹. ترامادول – ۵۰ میلی TRAMADOL HCL ۵۰MG/۱ML AMP Amp

۵۰. تری فلوئورپرازین - آمپول TRIFLUOPERAZINE ۱MG/۱ML AMP AMP

۵۱. والپرات سدیم VALPROATE SODIUM ۲۰۰MG TAB TABLET

۵۲. سرترالین–۵۰ میلی – قرص SERTRALINE HCL ۵۰MG TAB TABLET

۵۳. الانزاپین – قرص OLANZAPINE ۵ MG TAB TABLET

۵۴. زول پرست (ژولیدیم) ZOLPIREST ۵MG TABLET

۵۵. تیکلوپیدین TICLOPIDINE ۲۵۰ MG TABLET

۵۶. پیراستام – ۸۰۰ میلی PERACETAM ۸۰۰ MG TAB TABLET

۵۷. میدازولام - آمپول.