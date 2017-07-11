اعلام جزئیات پروازهای حج۹۶ / آغاز پروازها از ۸ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، در خصوص زمان آغاز پروازهای حج و طول دوره اعزام حجاج گفت: با برنامهریزیهای انجام شده بخشی از عوامل ستادی و همچنین مجموعههایی که هتلهای نخستین کاروانها را اداره میکنند در روز ۲ مرداد ماه اعزام خواهند شد.
وی افزود: پروازهای کاروانهای حجاج مدینهقبل نیز از روز ۸ مرداد شروع میشود و تا ۳۰ مرداد ادامه خواهد داشت. پروازهای کاروان های مدینهبعد نیز از ۲۰ مرداد آغاز میشود و تا سوم شهریور آخرین پرواز انشاالله وارد جده خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان اعلام کرد: کاروانهای مدینهبعد پس از ورود به جده با اتوبوس به میقات جحفه منتقل میشوند تا پس از محرم شدن در جحفه انشالله راهی مکه مکرمه شوند. حجاج به این نکته توجه داشته باشند که علیرغم آنکه فاصله جده تا مکه حدود ۷۵ کیلومتر است ولی به دلیل ضرورت رفتن به حجفه سفر آنها تا ۳ ساعت و بعضاً ممکن است اندکی بیشتر به طول انجامد و مسیر اعزام برای زائران طولانی به نظر برسد.
محمدی در پاسخ به این سؤال که آیا اعزام همه حجاج به صورت مستقیم به مدینه است یا نه، تصریح کرد: طبق برنامه همه حجاج که مدینهقبل هستند به صورت مستقیم به مدینه میروند. البته باید توجه داشت که سازماندهی و مدیریت نزدیک به ۲ میلیون حاجی خارجی که عمده آنها از طریق هوایی وارد عربستان میشوند باید بسیار دقیق باشد و علیرغم احداث ترمینال جدید در فرودگاه مدینه منوره، بازهم ممکن است تغییر برنامه از جانب سعودیها صورت گیرد که البته تمامی تغییرات از قبل به اطلاع حجاج خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه تمامی پروازها از طریق هواپیمایی ایران و عربستان سعودی صورت خواهد پذیرفت، تصریح کرد: از حدود ۱۵ سال قبل بر اساس تصمیمی که در کمیسیون مشترک اقتصادی اتخاذ شده است، ۵۰ درصد پروازها با شرکتهای هواپیمایی ایرانی منتقل میشوند و ۵۰ درصد هم توسط هواپیمایی سعودی.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در سراسر کشور ۲۰ ایستگاه پروازی برای اعزام حجاج وجود دارد که فرودگاه امام خمینی (ره) از مهمترین آنها به شمار میرود و ۸ استان همجوار خود را پوشش میدهد. شرکتهای خدمات فرودگاهی کشور که مسئولیت فرودگاهها را بر عهده دارد امکانات لازم و کافی را برای حجاج در نظر گرفتهاند که پرواز آنها به سهولت انجام شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: بنابراین بهتر است که مدیران کاروانها به ویژه در تهران ترتیبی اتخاذ کنند که مراسم بدرقه و خداحافظی بصورت خیلی خوب در نقطهای خارج از فرودگاه و ترمینالها صورت پذیرد تا مشکلات کمتری هم برای حجاج و مسوولان پیش بیاید.
رئیس سازمان حج و زیارت به تدابیر اندیشیده شده در خصوص مدت اقامت زائران اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به محدودیت امکانات فرودگاهی در جده و مدینه و تراکم جمعیت، بهگونهای که امکان پاسخگویی همزمان به تعداد زیادی پرواز وجود ندارد، سبب شده تا مدت زمان اقامت طولانی شود و کشورهای اعزام کننده را ملزم میکنند تا از اول ذی القعده پروازهای خود را شروع کنند. سازمان حج و زیارت تلاش میکند تا شروع پروازهای خود را از ۹ ذیالقعده برگزار کند و مدت اقامت تقریباً حدود ۳۰ روز باشد.
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