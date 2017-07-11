به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در آستانه بیست و دومین سالگرد نسل کشی مسلمانان در «سربرنیتسا» واقع در بوسنی و هرزگوین، اجساد ۷۱ قربانی دیگر این حادثه به عنوان بزرگترین تراژدی انسانی اروپا پس از جنگ جهانی دوم طی مراسمی با حضور سیاستمداران، علمای دینی، دیپلمات های کشورهای منطقه و نمایندگان سازمان های بین المللی و هزاران تن از شهروندان بوسنی، در آرامگاه پوتوچاری به خاک سپرده شد.

هیئت های شرکت کننده پس از مراسم یادبودی که در محل پیشین کارخانه باتری سازی برگزار شد، نماز میت اقامه کرده و در آرامگاه پوتوچاری دسته گل های یادبود گذاشتند.

گفتنی است غیرنظامیان بوسنیایی که پس از اشغال شهر سربرنیتسا توسط صرب‌ها به فرماندهی راتکو ملادیچ در ۱۱ جولای ۱۹۹۵، به چندصد نیروهای هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پناه آوردند، توسط سربازان هلندی به صرب‌ها تحویل داده شدند. صرب‌ها نیز بیش از ۸ هزار مرد بوسنیایی را در مناطق جنگلی، کارگاه‌ها و انبارها به قتل رساندند.

بوسنیایی‌های کشته شده در گورهای دسته‌ جمعی دفن شدند و طبق روال هر سال اجساد از گورهای دسته جمعی خارج و پس از آزمایش ژنتیک و تشخیص هویت، یازدهم جولای طی مراسمی در گورستان پوتوچاری در قبرهای جداگانه دفن می‌شوند.