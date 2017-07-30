عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیگیری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران پیش از حضور در رقابتهای داخل سالن ترکمنستان، گفت: ما دنبال یک بازی تدارکاتی هستیم ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. در نظر داریم روز یازدهم شهریور و قبل از اعزام تیم ملی فوتسال به ترکمنستان، این بازی را برگزار کنیم. با یک تیم اروپایی هم صحبتهایی داشتهایم ولی هنوز پاسخ دقیقی به ما ندادهاند.
وی افزود: قرار بوده است سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی ۱۴ بازیکن این تیم را به کمیته المپیک بدهد و امیدواریم زودتر این اتفاق رخ بدهد.
رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با اشاره به برگزاری رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا در تبریز گفت: ما از بیست و یکم تا بیست و ششم مهرماه باید این رقابتها را برگزار کنیم. سالن پورشریفی تبریز مورد تائید AFC بوده است. همچنین ما ستادی را تشکیل دادهایم تا بتوانیم کارهای مربوط به میزبانی را پیش ببریم. تبریز تجربه میزبانی از مسابقات هندبال قهرمانی آسیا را دارد و مشکلی در این ارتباط نیست.
ترابیان ادامه داد: ما حتی پوستر این مسابقات را هم طراحی کردهایم و در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام داشتیم که اگر تیمها نیازی به راهنمایی داشته باشند، در خدمتشان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از استانبول و دوبی پروازهای مستقیم به تبریز وجود دارد، ترجیح این است که کشورها برای حضور در این شهر، از این طریق اقدام کنند. البته مشکلی برای حضور این تیمها در تبریز از طریق تهران هم نیست.
رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در پاسخ به این سؤال که تکلیف برگزاری تورنمنت چهارجانبه با حضور ایران و سه تیم دیگر برتر جام جهانی چه شد؟ گفت: قرار است این مسابقات ۱۲ تا ۱۶ آذرماه برگزار شود. ما حتی به اصفهان هم نامه زدیم که مسئولان این استان برای میزبانی از این تورنمنت ابراز علاقه کردند. مترصد این هستیم تا مجوزهای لازم برای این بازی داده شود. همچنین باید نامههای رسمی به روسیه، پرتغال و آرژانتین بزنیم. من در این مدت با آنها از طریق ایمیل در ارتباط بودم که به صورت کلی اعلام آمادگی کردند.
ترابیان در خصوص اینکه اگر این تیم حاضر به بازی در ایران نشود، آن وقت تکلیف چیست؟ تصریح کرد: اگر احتمالاً یک تیم بخصوص پرتغال که در آن زمان درگیر لیگ داخلی خود است، نتواند به این تورنمنت بیاید، یک تیم همطراز را جایگزین خواهیم کرد و پیشبینیهایی نیز در این ارتباط داشتهایم.
وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، درباره سایر برنامههای تیم ملی فوتسال گفت: ما روزهای ۹ تا ۱۲ آذر و ۲۳ تا ۲۵ دی ماه برای تیم ملی، اردوی تدارکاتی در نظر گرفتهایم. ۳۰ دی ماه هم تیم ملی راهی کشور اسلوونی میشود تا دو دیدار تدارکاتی با این کشور که میزبان جام ملتهای اروپا هم هست، برگزار کند. در نهایت تیم ملی روزهای ۷ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۵ بهمن هم اردوهای دیگری دارد و در نهایت روز ۱۶ بهمن راهی مسابقات جام ملتهای آسیا میشود.
رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره انتخاب چین تایپه به عنوان میزبان جام ملتهای آسیا در سال ۲۰۱۸ و اینکه وی پیش از این، این خبر را اعلام کرده بود ولی نسبت دروغ به صحبتهایش دادند، افزود: اول از همه باید بگویم من پیشبینی کرده بودم چین تایپه میزبان میشود و پیشبینی هم کذب بودن ندارد. نکته دیگر این است که ۱۴ سال در کمیته فوتسال AFC به صورت فعال کار کردم و تمام ابعاد تصمیمگیری و برنامهریزی را خوب میدانیم. لذا اینکه به تجربیات کسی که سالیان سال در فوتسال کار کرده است، نسبت کذب میدهند، از بیتجربگی آنهاست.
