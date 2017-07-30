به گزارش خبرگزاری مهر، کریس کلاین، رئیس باشگاه گلکسی آمریکا مدعی شده از زلاتان ایبراهیموویچ و حضور او در تیمشان استقبال میکنند و این در حالی است که خود زلاتان برای ماندن در اروپا پافشاری میکند.
کلاین در این باره به خبرنگاران گفت: ما رابطه فوقالعادهای با زلاتان و مدیر برنامههایش داریم. او عاشق باشگاه ما است و همچنین عاشق زندگی کردن در لسآنجلس. ما هم مشتاق هستیم او در تیممان باشد. اما فکر میکن فعلا زلاتان تمایل به ماندن و بازی کردن در فوتبال اروپا دارد.
کلاین در ادامه گفت: به هر حال درهای باشگاه ما همیشه به روی او و چنین بازیکنانی باز است، در لیگمان برای او جا داریم و باید ببینیم در آینده چه پیش میآید.
زلاتان ایبراهیموویچ فصل گذشته را در منچستریونایتد و لیگ برتر انگلیس گذراند و به دلیل مصدومیت شدید پا اواخر فصل را از دست داد. گفته میشود او به دلیل همان مصدومیت قادر نیست در نیم فصل اول بازیهای فصل آینده اروپا هیچ تیمی را همراهی کند و با توجه به دستمزد بالایی که دارد تیم پیدا کردن برایش کار آسانی نیست و تیمی حاضر نمیشود دستمزد او را تا نیمفصل پرداخت کند، بدون این که بتواند از ستاره سوئدی استفاده کند.
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