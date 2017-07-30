به گزارش خبرگزاری مهر، کریس کلاین، رئیس باشگاه گلکسی آمریکا مدعی شده از زلاتان ایبراهیموویچ و حضور او در تیمشان استقبال می‎‌کنند و این در حالی است که خود زلاتان برای ماندن در اروپا پافشاری می‎کند.

کلاین در این باره به خبرنگاران گفت: ما رابطه فوق‎العاده‎ای با زلاتان و مدیر برنامه‌‏هایش داریم. او عاشق باشگاه ما است و همچنین عاشق زندگی کردن در لس‎آنجلس. ما هم مشتاق هستیم او در تیممان باشد. اما فکر می‎کن فعلا زلاتان تمایل به ماندن و بازی کردن در فوتبال اروپا دارد.

کلاین در ادامه گفت: به هر حال درهای باشگاه ما همیشه به روی او و چنین بازیکنانی باز است، در لیگمان برای او جا داریم و باید ببینیم در آینده چه پیش می‎آید.

زلاتان ایبراهیموویچ فصل گذشته را در منچستریونایتد و لیگ برتر انگلیس گذراند و به دلیل مصدومیت شدید پا اواخر فصل را از دست داد. گفته می‎شود او به دلیل همان مصدومیت قادر نیست در نیم فصل اول بازی‌‎های فصل آینده اروپا هیچ تیمی را همراهی کند و با توجه به دستمزد بالایی که دارد تیم پیدا کردن برایش کار آسانی نیست و تیمی حاضر نمی‎شود دستمزد او را تا نیم‌فصل پرداخت کند، بدون این که بتواند از ستاره سوئدی استفاده کند.