به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان در مراسم معرفی شبکه سیرهمنام گفت: در هر فعالیت اقتصادی، دو موضوع سرمایه و مدیریت اهمیت دارد اما آنچه در قالب شبکه سیرهمنام دیده می شود تقویت مدیریت در شبکه حمل و نقل است.

وی افزود: به اعتقاد من انتظاراتی که این طرح ایجاد می کند، افزایش ایمنی، ارتقاء کیفیت خدمات و ارزیابی مداوم این کیفیت است که هر سه این موارد به مدیریت حمل و نقل بر می گردد.

رئیس سازمان راهبری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: در گذشته طرحی به نام همنامی در راهداری پیگیری می شد و شرکت ها وادار شده بودند تا تغییر نام داده و با یک اسم مشترک فعالیت کنند اما در شبکه سیر همنام چنین الزامی وجود ندارد اما اگر یک شرکت حمل و نقلی بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد باید با تابلوی شرکت مادر که با آن قرارداد بسته همکاری داشته باشد. ضمن اینکه بغل نویسی اتوبوس ها در شبکه سیر همنام باید در قالب یک تفاهم نامه یا قرارداد بوده و تحت نام همان شرکت حمل و نقل مادر انجام شود.

کشاورزیان خاطرنشان کرد: در شبکه سیر همنام رانندگانی که از چند شرکت صورت وضعیت دریافت می کردند از این پس باید تنها با یک شرکت همکاری داشته و صورت وضعیت های صادره آنها از یک شرکت ثابت صادر شود همچنین در این طرح، ناوگان و رانندگان پیش از امضای قرارداد از سوی شرکت حمل و نقل مادر مورد بررسی و گزینش قرار گرفته و پس از تأیید، بغل نویسی نام شرکت اصلی بر روی بدنه اتوبوس انجام می شود.

وی با بیان اینکه مردم از مسافرت با اتوبوس نمی ترسند تصریح کرد: سهم کشته های حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس و کامیون از تصادفات جاده ای، کمتر از ۶ درصد است این در حالی است که سهم آنان از تردد در جاده ها به ۲۰ درصد می رسد که قطعا خودروی عمومی از خودروهای شخصی ایمن تر هستند. اما واقعیتی وجود دارد به نام سوخت ارزان که سبب می شود خانواده ها در هر تعطیلات در جاده ها تردد کنند که این موضوع ایمنی خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین خودروی شخصی رقیب حمل و نقل عمومی نیست. آنچه به حمل و نقل عمومی ضربه می زند رقابت داخلی شرکت های مسافری است که باید این رقابت حذف شده و تعداد شرکت ها به حداقل برسد چرا باید ۱۶۰۰ شرکت حمل و نقل مسافری داشته باشیم؟ چرا باید همزمان دو دستگاه اتوبوس از تهران به اصفهان بروند و هر دو با تعداد کمی مسافر حرکت کنند؟ در آئین نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت ها لحاظ شده و اگر همه صندلی های یک اتوبوس از یک شرکت با اتوبوس دیگر از شرکت دیگر با همان مقصد هر دو نیمه پر باشند، مسافران امکان جابجایی بین شرکت ها را خواهند داشت، این موضوع کلا ممنوع بود اما برای افزایش بهره وری ناوگان جاده ای، امکان جابجایی مسافران بین شرکت ها را آزاد کردیم.

رئیس سازمان راهبری و حمل و نقل جاده ای تأکید کرد: در طرح جدید، شرکت های حمل و نقل مسافری باید لاستیک اتوبوس ها را خودشان خریداری کرده و در انبارهای استاندارد نگهداری کنند. هر اتوبوسی که نیاز به لاستیک داشت مالک یا راننده اتوبوس باید از شرکت تحت قرارداد آنها لاستیک تهیه کند تا نام و نوع لاستیک خریداری شده در دفاتر شرکت ها ثبت شود. ضمن اینکه شرکت های حمل و نقل مسافری می توانند مجتمع های رفاهی بین راهی خریداری کرده و یا با آنها قرارداد ببندند.

وی در باره گلایه مندی شرکت های حمل و نقل عمومی مسافر از ورود برخی اپلیکیشن های جابجایی مسافرهای درون شهری مانند اسنپ به بحث حمل و نقل مسافر بین شهری گفت: بلافاصله پس از اطلاع یافتن از اینکه برخی از این اپلیکیشن ها چنین کاری انجام می دهند به واحد حقوقی سازمان راهداری دستور دادم تا جلوی این موضوع گرفته شود و اعلام کردم که هر کس می خواهد وارد حمل و نقل عمومی شود باید خودروی دارای پلاک («ع» -عمومی) باشد. پس از آن مسئولان شرکت اسنپ احضار شده و ممنوعیت این کار به آنها اطلاع داده شد و قرار شد اسنپ رفت و آمد برون شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند. ادامه این موضوع به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان خاطرنشان کرد: اپلیکیشن های حمل و نقل مسافری قرار است سهمیه خودروهای شخصی مازاد و تک نفره را جذب کند تا حمل و نقل های شهری غیر ضروری کاهش یابد اما اگر بخواهند حمل و نقل عمومی را هم به خود جذب کنند این اقدام غیرقانونی است. پیگیری این قضیه جزء سیاست های سازمان راهداری خواهد بود.