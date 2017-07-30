به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی فر در جریان بازی نخست این تیم در رقابت های لیگ برتر مقابل سیاه جامگان مشهد با مصدومیت روبرو شد تا خیلی ها صحبت از دوری طولانی مدت دوباره این بازیکن بکنند. با این حال از اصفهان خبر می رسد هافبک با تجربه ذوب آهن می تواند از چند روز دیگر در تمرینات گروهی شرکت کند.

وی به احتمال فراوان خواهد توانست در تمرینات گروهی ذوبی ها پیش از بازی با گسترش فولاد تبریز هم شرکت کند تا امیر قلعه نویی در صورت صلاحدید از وی برای حضور در ترکیب تیمش استفاده کند.

سرمربی ذوب آهن اصفهان تصمیم گیری درباره حضور حدادی فر در اولین بازی خانگی این تیم مقابل شاگردان لوکا بوناچیچ را به انتهای هفته موکول کرده است تا شرایط بهبودی بازیکن مصدومش را بسنجد.