۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران:

اصفهان میزبان پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران است

اصفهان - دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران گفت: اصفهان از ششم تا هشتم شهریورماه امسال میزبان پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شایان نژاد ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که به منظور برگزاری این کنگره در اصفهان برپا شد، اظهار داشت: انجمن علوم خاک هر دو سال یکبار با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقات خاک و آب کشور کنگره ای را تحت عنوان کنگره علوم خاک ایران برگزار می کند.

وی بیان داشت:‌ در این کنگره مشکلات و معضلات خاک کشور در قالب ارائه مقالات، سخنرانی‌ها، کارگاه‌های آموزشی، گردش‌های علمی و غیره به بحث و تبادل نظر گداشته می‌شود.

دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ایران ادامه داد: در این راستا علاوه بر متخصصین با تجربه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته نیز با چالش‌های مربوط آشنا و همه راهکارها و پیشنهادات را به تصمیم گیران کشور ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان با داشتن زیرساخت های مناسب برای برگزاری این مناسبت‌ها، چهارمین کنگره علوم خاک ایران را در سال ۱۳۷۳ برگزار کرد و افتخار دارد به منظور ارتقاء سطح علمی و فکری پژوهشگران کشور و ایجاد محیطی مناسب برای برقراری علمی و تبادل افکار پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران را نیز از ۶ تا ۸ شهریور ماه امسال برگزار کند.

شایان نژاد به محورهای برگزاری کنگره اشاره کرد و ادامه داد: بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، فیزیک و فرسایش و روابط آب، خاک و گیاه، آلودگی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، پیدایش و رده بندی خاک، مدیریت پایدار خاک از جمله این محورها است.

وی گفت: محورهای ویژه همایش شامل قوانین و استاندارهای کودهای آٖلی، زیستی و شیمیایی، اخلاق و مسائل اجتماعی در حفاظت منابع خاک، سلامت زنجیره غذایی مرتبط با خاک، آمایش زمین و جایابی گلخانه ها و ریزگردها و چالش های مربوطه و خاک و اقتصاد و مسائل حقوقی از این جمله است.

