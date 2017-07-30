کتاب بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی در راه انتشار

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی» نوشته حجت الاسلام علی آقاپیروز توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می شود.

این اثر از سلسله کتاب های گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

حجت الاسلام علی آقاپیروز عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی را به عنوان تحقیقی از سه سال پیش آغاز کرده و این موضوع قبلا رساله دکتری وی بوده است. اما بعدها با توجه به اصلاحاتی که انجام شد، به طرح پژوهشی پژوهشگاه تبدیل شد.