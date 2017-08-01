«آپاندیس» به مونترال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «آپاندیس» به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی که پیش از این در بخش «پانورامای سینمای آسیا و کشورهای اسلامی» جشنواره جهانی فیلم فجر حضور داشت در نخستین نمایش بین‌المللی خود در بخش مسابقه سینمای جهان جشنواره مونترال روی پرده می‌رود.

این جشنواره تنها رویداد رده رقابتی بین‌المللی آمریکای شمالی در تقویم فیاف محسوب می‌شود و در ادوار گذشته نیز با عرضه فیلم‌هایی چون «بچه‌های آسمان»، «رنگ خدا»، «باران» و «سینما نیمکت» در بخش اصلی رقابتی نقش به سزایی در معرفی سینمای نوین ایران به مخاطبان جهانی داشته است.

چهل و یکمین جشنواره جهانی فیلم مونترال از ۲ تا ۱۳ شهریور در کشور کانادا برگزار می‌شود.