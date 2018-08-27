«آپاندیس» به بخش رقابتی جشنواره وارنا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «آپاندیس» ساخته حسین نمازی در بخش مسابقه اصلی در کنار ١١ فیلم دیگر از کشورهای بلژیک، انگلیس، بلغارستان، آلمان، فرانسه، ترکیه، روسیه، مجارستان، ایرلند در جشنواره فیلم «وارنا» به رقابت خواهد پرداخت.

همچنین «ویلایی‌ها» ساخته منیر قیدی، «برگ جان» ساخته ابراهیم مختاری و «مادری» ساخته رقیه توکلی در بخش چشم انداز بیست ‌و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم وارنا – بلغارستان شرکت می‌کنند.

حضور آثار ایرانی در این رویداد با همکاری رایزنی فرهنگی، اداره‌کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور و بنیاد سینمایی فارابی انجام می‌شود.

لانسبرگر از هلند (رییس)، «هلموت شودل» از آلمان، «لوئیز دیگو» از پرتغال، «کاترینا شپیتسا» از روسیه و «کالین استانکولسکو» از رومانی هیأت داوران این دوره از جشنواره وارنا هستند.

فیلم «آپاندیس» اثری اجتماعی است و وقایع روز اجتماع در آن روایت می شود. فیلم در بیمارستان می گذرد و از این لوکیشن به مسایل جامعه اشاره دارد.

آنا نعمتی، امیرعلی دانایی، رضا اکبرپور، پردیس منوچهری، مرجان مومنی، محمدعلی کیانی، مرتضی علی عباس میرزایی، صحرا اسدالهی، سیمون سیمونیان و… در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم وارنا با عنوان «عشق دیوانگی است» از ٢ تا ١١ شهریور در مرکز جشنواره‌ها و کنگره‌های وارنا برپا خواهد بود.