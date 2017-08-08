محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی مدیرعامل فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت متولد سال ۱۳۶۰ در جهرم است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دولت دوازدهم، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق است که ازسال ۸۱ در وزارت اطلاعات و پس از آن از سال ۸۸ در وزارت ارتباطات، پست های مدیریتی داشته است.

آذری جهرمی ۶ سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با سمت مدیرکل، ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت رایتل و همچنین بیش از ۲ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت زیرساخت را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

وی که جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است از اردیبهشت ماه سال ۹۵ معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شد.

محمدجواد آذری جهرمی برای تصدی پست وزارت ارتباطات دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده است.

وی جوانترین گزینه پیشنهادی برای حضور در کابینه دولت دوازدهم محسوب می شود.