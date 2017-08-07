به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران حاکی از آن است که از ابتدای مهرماه گذشته تا ۱۵ مردادماه جاری، درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز اصلی کشور ۴ درصد کاهش داشته است.حوضه‌های آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان بیشترین و مرزی شرق کم‌ترین بارش‌ها را در بر داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، میزان بارش‌های کل کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۵ مردادماه ۲۲۷ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۳۶ میلی‌متر، ۴ درصد و نسبت به متوسط ۴۸ ساله ۳ درصد کاهش داشته است.

بر همین اساس، از شش حوضه آبریز اصلی کشور چهار حوضه دریاچه ارومیه با ۳۶ درصد، مرزی شرق با ۳۵ درصد، دریای خزر با ۳۱ درصد و قره‌قوم با ۲۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بودند.حوضه آبریز اصلی فلات مرکزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل؛ ۲۰ درصد افزایش و حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

گفتنی است، حجم بارش اول مهر تا پایان ۱۵ مرداد ۳۷۴ میلیارد و ۱۰۲ میلیون مترمکعب است.