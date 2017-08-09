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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۹

وودی آلن کارش را با آمازون ادامه می‌دهد/معرفی بازیگران فیلم جدید

وودی آلن کارش را با آمازون ادامه می‌دهد/معرفی بازیگران فیلم جدید

از سوی کارگردان مشهور آمریکایی اسامی گروه بازیگرانی که برای فیلم بعدی آمازون انتخاب شده‌اند، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، وودی آلن که از سال ۲۰۱۶ با ساخت یک فیلم سینمایی و بعد از آن یک مینی سریال کارش را با آمازون غول نمایش آنلاین شروع کرد، قصد ادامه همکاری دارد.

این کارگردان قصد دارد تا یک فیلم بلند دیگر نیز برای آمازون بسازد. این فیلم بلند هنوز عنوانی ندارد. گفته شده تیموتی کالامت، ال فانینگ و سلنا گومز بازیگران فیلم بعدی وودی آلن هستند. هر سه این بازیگران بسیار جوان هستند.

«چرخ شگفتی» جدیدترین فیلم وودی آلن به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره فیلم نیویورک انتخاب شده و اولین فیلمی است که آمازون استودیوز برای راه‌اندازی شبکه توزیع خود برگزیده است.

در این فیلم جیمز بلوشی، جونو تمپل، جاستین تیمبرلیک و کیت وینسلت بازی کرده‌بودند. این فیلم اول دسامبر در آمریکا اکران می‌شود.

داستان این فیلم در جزیره کانی در دهه ۱۹۵۰ می‌گذرد.

نخستین همکاری آلن با آمازون در سال ۲۰۱۶ با فیلم «کافه سوسایتی» شروع شد که در جشنواره کن به نمایش درآمد و بعد اولین سریال تلویزیونی وی با عنوان «بحران در ۶ صحنه» با بازی مایلی سایرس، الین می و جان ماگارو برای آمازون جلوی دوربین رفت.

کد مطلب 4054091

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