به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بنا بر گزارشها قرار است آلن این پروژه را برای پخش اینترنتی در آمازون بسازد. هنوز جزئیات زیادی از ساخت این سریال در دست نیست و از آن به عنوان «پروژه بدون عنوان وودی آلن» نام برده میشود.
وودی آلن، ۷۹ ساله که میخواهد برای اولین بار ساخت سریال تلویزیونی را تجربه کند، در بیانیهای که توسط آمازون منتشر کرده نوشته است: نمیدانم چه جوری قرار شد این کار را بکنم. هیچ چیزی نمیدانم و نمیدانم از کجا میخواهم شروع کنم. ولی حدس میزنم روی پرایس (رئیس بخش فیلمسازی آمازون) از کاری که کرده پشیمان شود.
روی پرایس درباره این سریال گفته که قرار است آلن یک فصل کامل که هر قسمت آن نیم ساعت است، برای آمازون بسازد.
او گفته که اطلاعات بیشتر از جمله اسامی بازیگران در آینده اعلام میشود.
در صورتی که این پروژه ساخته شود میتواند فصل جدیدی برای بزرگترین فروشگاه آنلاین جهان شود که چندی است با آمازون پرایم وارد رقابت پخش اینترنتی فیلم و سریال شده است.
دو روز پیش سریال «ترانسپارانت» از نخستین ساختههای آمازون برنده دو جایزه گلدن گلوب شد.
نظر شما