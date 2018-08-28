به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وودی آلن برای نخستین بار در سنت همیشگی‌اش که ساخت یک فیلم در سال است، وقفه می‌اندازد و به نظر می‌رسد کارگردان کهنه‌کار آمریکایی قصد دارد از استراحتی که شایستگی‌اش را دارد، استفاده کند.

سال آینده اولین سالی است که وودی آلن ۸۲ ساله فیلمی برای اکران ندارد. سایت آی‌ام‌دی‌بی نیز یک پروژه بی‌عنوان وی را که اکنون در مرحله پیش تولید است، برای اکران در سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است.

گفته شده او هنوز منبع مالی تضمین شده‌ای برای کار بعدی‌اش ندارد.

یک منبع که نامش ذکر نشده گفته است: وودی کار کردن را دوست دارد. او هرگز یک تعطیلات نرفته است اما حالا وقت دارد تا بتواند یک پشتیبان مالی پیدا کند.

این در حالی است که جنبش هشتگ «من‌هم همین طور» موجب اعتراض دوباره دخترخوانده آلن درباره سوء‌استفاده از وی در ۲۶ سال پیش توسط پدرخوانده‌اش شد. آلن اما همان زمان از بررسی در دو دادگاه جداگانه بی‌گناه تشخیص داده شد.

آلن همواره از بازیگران بزرگ برای فیلم‌هایش استفاده کرده و با آثارش به آنها اعتبار بخشیده است، اما این مباحث باعث شد تا شماری از بازیگران قبلی‌اش بگویند دیگر حاضر نیستند با او کار کنند.

البته گفته شده او پیش از راه افتادن این بحث نیز کمی دردسر داشت چرا که فیلم‌هایش معمولا پرفروش نیستند و طی سال‌ها او از پشتیبان‌های مختلف برای ساخت فیلم‌هایش استفاده کرده است. او حتی اروپا را هم برای یافتن حامی مالی امتحان کرد.

در حالی که کار فیلمبرداری «یک روز بارانی در نیویورک» به عنوان چهل و هشتمین فیلم بلند وودی آلن در ماه نوامبر گذشته پایان یافت، انتظار می‌رود این فیلم توسط آمازون تا پیش از پایان امسال به نمایش درآید.

آمازون سال ۲۰۱۶ و زمانی که روی پرایس ریاستش را برعهده داشت قراردادی با آلن بست تا او پس از «یک روز بارانی در نیویورک» سه فیلم دیگر برای آنها بسازد ولی اوایل امسال خبری از سوی هالیوود ریپورتر منتشر شد مبنی بر این که آمازون ممکن است تصمیم بگیرد این قرارداد را لغو کند حتی اگر مجبور باشد غرامتش را بپردازد.

سال پیش «چرخ شگفتی» وی با بازی جیمز بلوشی، جونو تمپل، جاستین تیمبرلیک و کیت وینسلت به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره فیلم نیویورک انتخاب شد.