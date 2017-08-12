کرمانشاه از تقویت روابط تجاری با مسکو غافل بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز شنبه در نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی کشور روسیه و استان کرمانشاه که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: در چند سال گذشته یکی از طرفهای تجاری بسیار خوب ایران، کشور روسیه بوده و روابط مشترک فراوان فرهنگی و سیاسی با روسیه داشتیم و در حوزه اقتصادی نیز باید رونق و توسعه روابط داشته باشیم.

وی افزود: استان کرمانشاه قابلیت‌های مهمی برای برقراری ارتباطات اقتصادی با روسیه دارد و تا الان در اتاق بازرگانی غفلت کردیم که این ارتباطات را ایجاد نکردیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: ماه آینده همزمان با برگزاری نمایشگاه غذایی در مسکو، هیئتی از فعالان اقتصادی استان کرمانشاه به مسکو اعزام می‌شوند و در آنجا ملاقات هایی برای افزایش ارتباطات تجاری خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: سطح تجاری ما با روسیه در سالهای قبل خوب بود. در پنج سال پیش سالانه سه میلیارد دلار تبادلات اقتصادی داشتیم ولی به دلیل تحریم ها و مشکلات بانکی سطح تبادلات تنزل کرد و با همکاری های دوباره سیر صعودی را طی می کند.

کاشفی تاکید کرد: ما دوست داریم استان کرمانشاه با یکی از استان‌های روسیه خواهر خوانده شود تا بابی باز شود در سفر های آتی از وضعیت مطلوب تری برخوردار شویم.