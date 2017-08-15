کتاب «خدا از من دفاع خواهد کرد» به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خدا از من دفاع خواهد کرد» بیست و پنجمین کتاب گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که توسط سیدمحمدهاشم پوریزدان پرست به چاپ رسید.

در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی توسط دشمنان آن، اقدامات گوناگونی از جمله ترور شخصیت‌های انقلاب، کودتا، نفوذ در ارگان‌های انقلابی و انحراف آنها و همچنین تخریب چهره خدمتگذاران انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شد. در این میان آیت‌الله بهشتی مورد تهاجم گسترده دشمنان قرار گرفتند، به صورتی که حتی نیروهای انقلاب در این تهاجم دور از انصاف و اخلاق، تحت تاثیر قرار گرفتند و ایشان مظلومانه و صبورانه و راست قامت در برابر این تهاجمات ایستادند و شهادت ایشان دشمنان را رسوا و از صحنه سیاسی ایران حذف و خط امام را در کشور و میان توده‌های مردم تثبیت نمود. این کتاب روایت تحلیل جریانات منتهی به شهادت ایشان است که به قلم یکی از خبرنگاران روزنامه جمهوری اسلامی که از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نیز بوده است، نگاشته و از این رو،در زمره آثار تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی محسوب می‌گردد.

کتاب «خدا از من دفاع خواهد کرد» از بیست و یک فصل تشکیل شده که از زندگینامه آیت‌الله شهید بهشتی از زبان خود ایشان شروع و با امام و وارث شهیدان ختم می‌شود.

کتاب «خدا از من دفاع خواهد کرد» اثر سیدمحمدهاشم پوریزدان پرست، با قیمت ۳۸،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.