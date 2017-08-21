  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد

فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد

اهواز - فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان با حکمی از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور با صدور حکمی، سردار حیدر عباس زاده را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب کرد.

سردار عباس زاده پیش از این به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر فعالیت می کرد.

پیش از این سردار محمدرضا اسحاقی به مدت هفت سال سکاندار فرماندهی انتظامی استان خوزستان بود. وی تیرماه ۸۹ به عنوان فرمانده نیروی انتظامی خوزستان معارفه شد.

سردار عباس زاده پیش از این به مدت دو سال در ایلام و پنج سال در بوشهر به سمت فرمانده انتظامی مشغول به خدمت بود.

قرار است به زودی مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی خوزستان در اهواز برگزار شود.

کد مطلب 4065634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها