فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور با صدور حکمی، سردار حیدر عباس زاده را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان منصوب کرد.

سردار عباس زاده پیش از این به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر فعالیت می کرد.

پیش از این سردار محمدرضا اسحاقی به مدت هفت سال سکاندار فرماندهی انتظامی استان خوزستان بود. وی تیرماه ۸۹ به عنوان فرمانده نیروی انتظامی خوزستان معارفه شد.

سردار عباس زاده پیش از این به مدت دو سال در ایلام و پنج سال در بوشهر به سمت فرمانده انتظامی مشغول به خدمت بود.

قرار است به زودی مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی خوزستان در اهواز برگزار شود.