ایران آماده ایفای نقش جدی تر در روند توسعه افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم روز ملی افغانستان که امشب در سفارت این کشور در تهران برگزار شد با بیان اینکه دولت و ملت ایران در سال های جنگ داخلی افغانستان همواره در کنار مردم این کشور بوده است گفت: پس از سقوط طالبان، ایران نقش مؤثری در بازسازی افغانستان داشته است.

وی در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی به دولت افغانستان برای نابودی تروریست ها دریغ نمی کند. ایران با وجود تحریم های ظالمانه طی یک دهه گذشته، نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است و آمادگی دارد تا در آینده و متناسب با همراهی جامعه بین المللی و کشورهای منطقه در روند توسعه و بازسازی افغانستان نقش جدی تری ایفا کند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ۹۷درصد پناهندگان افغانستانی در شهرهای ایران زندگی می کنند تصریح کرد: به اعتراف سازمان های بین المللی، اتباع افغانستان که در ایران زندگی می کنند بهترین شرایط را در مقایسه با اتباع خارجی مقیم سایر کشورها دارند.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: ایران هیچ محدودیتی برای توسعه مناسبات خود با کشورهای همسایه از جمله افغانستان قائل نیست و همواره خواستار رفع موانع موجود در مسیر توسعه روابط تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری در راستای تامین منافع متقابل است.

وی در پایان گفت: وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تلاش خود را برای توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری، بانک و بیمه، گمرک و حمل و نقل، صنعت و معدن، علمی و آموزشی با افغانستان انجام می دهد.