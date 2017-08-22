به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در نطق میان دستور اظهار کرد: کُرد با مرز همراز است نگاهی به جغرافیای سیاسی کشور نشان می دهد مردم کرد همیشه مرز نشین بوده اند و هر زمان لازم بوده برای حفظ مرزهای ایران جانفشانی کردند.

وی تاکید کرد: امروز مفتخریم که کشور ما به بالاترین شاخص های خود اتکایی دست یافته است. خانواده ای را در استان کرمانشاه پیدا نمی کنید که به یکی از مصادیق ایثار دست نیافته باشد.

فلاحت پیشه گفت: اسلام آباد غرب شهر مرصاد و محل شکست نفاق است مردم این شهر در حالی به جنگ منافق رفتند که زخم جنگ به پیکرشان بود و صدام دو بار این شهر را با خاک یکسان کرد. اما امروز ۲۹ سال از جنگ می گذرد و دیگر دلیلی برای بی توجهی به زیرساخت های مرز وجود ندارد.

نماینده مردم اسلام غرب خاطرنشان کرد: آقای جهانگیری که در بازدیدی که از استان کرمانشاه داشتند گفتند بدن من از آمار بیکاری استان می لرزد. خطاب به ایشان و سایر مدیران سابق و اسبق کشور عرض می کنم این مملکتی است که خود شما آن را ساختید.

وی تاکید کرد: محرومیت استان کرمانشاه به دوران نظام رانت سالاری دولتمردان برمی گردد زمانی که مرزنشینان درگیر مرز بودند و برخی آقایان مشغول توسعه شهرهای بزرگ بودند و بعد از جنگ هم ما همچنان واگن آخر قطار توسعه بودیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: بنابراین مملکت به دو قسمت تقسیم شد شهرهای برخوردار که دچار بیماری چاقی مفرط شدند. توسعه نامتوازن این مناطق محیط زیست را نابود کرد و مناطق محروم که حداقل ۱۰ سال از شاخص های توسعه زیرساخت عقب ماندند. طبق بررسی ها مردم در هیچ یک از این مناطق زندگی خوبی ندارند چون هر دو دغدغه ذهنی را دارند.

فلاحت پیشه گفت: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم زمینه های لازم را برای حل مشکلات فوق را پیش بینی کرده است، لذا انتظار می رود دولت سازه های عمرانی را سریع تر تکمیل کند.

وی تصریح کرد: در مورد اعتبارات ماده ۱۸۰ قانون باید بگویم دولت به مردم محروم مدیون است این اعتبارات خواست مناطق محروم کشور بوده و عدم تخصیص سالیانه آن به منزله تعطیلی سیاست های محرومیت زدایی این دولت است انتظار می رود با تخصیص صد در صدی ردیف ماده ۱۸۰ امسال این مشکل برطرف شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید سرمایه گذاری های خارجی آینده به صورت عادلانه بین استانها تقسیم شود تا بنیان بی عدالتی جدیدی گذاشته نشود.