۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

محمدعلی صفورا دبیر نهمین جشن مستقل انیمیشن شد

مدیرعامل «آسیفا» نام دبیر نهمین جشن مستقل انیمیشن را اعلام کرد.

روانبخش صادقی مدیر عامل «آسیفا» و عضو هیات مدیره خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نهمین جشن مستقل انیمیشن به زودی برگزار می شود، گفت: طی جلسه ای که به تازگی برگزار شد، دبیر نهمین جشن مستقل انیمیشن انتخاب شد.

وی ادامه داد: محمدعلی صفورا به عنوان دبیر نهمین جشن مستقل انیمیشن انتخاب شد.

صادقی در پایان گفت: به زودی زمان و چگونگی برگزاری این جشن اعلام می شود.

محمدعلی صفورا از اعضای شورای تخصصی انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دارای سابقه کارگردانی، تولید انیمیشن، نگارش و ترجمه است.

