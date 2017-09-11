جشن مستقل سینمای انیمیشن ایران به سرانجام رسید/ معرفی برندگان

به گزارش خبرنگار مهر مراسم نهمین جشن مستقل سینمای انیمیشن ایران به دبیری محمدعلی صفورا عصر امروز ۲۰ شهریور ماه با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید در تالار ایوان شمس آغاز شد.

در ابتدای این مراسم محمد سلوکی که اجرای برنامه را بر عهده داشت روز ملی سینما را تبریک گفت و اظهار کرد: انیمیشن من را به دوران کودکی می برد به همین دلیل من از فعالان انیمیشن تشکر می کنم.

سپس محمد علی صفورا دبیر جشن با خواندن متنی بیان کرد: بر خود واجب می دانم از رییس جشن بزرگ سینمای ایران و مدیرعامل خانه سینما تشکر کنم، این را هم باید بگویم که رکود و بیکاری مهمترین مشکل انیمیشن است و نیازمند ارایه راهکار عملی است، از همین رو از مدیر مرکز صبای صدا و سیما می خواهیم در جهت تولید انیمیشن گام بردارند. در این راستا از دیگر سازمان ها مثل اوج، حوزه هنری و کانون و ... نیز چنین تقاضایی دارم.

وی افزود: مسئولان یقین بدانند که انیمیشن بیش از هر هنر نمایشی دیگر ظرفیت جذب مخاطب دارد.

دبیر جشن مستقل انیمیشن تاکید کرد: این جشن متعلق به همه خانواده سینمای انیمیشن است که همواره تلاش می کنند آینده را بسازند.

در ادامه از وحید نصیریان کارگردان و نویسنده عرصه انیمیشن که چندی پیش درگذشت و اعضای او اهدا شد، یاد شد. حضار ضمن خواندن فاتحه ای، به احترام او یک دقیقه سکوت کردند.

سپس خانواده زنده یاد وحید نصیریان روی صحنه آمدند و لوح تقدیری دریافت کردند. افسانه جابری همسر این هنرمند در سخنانی بیان کرد: از همه دوستانی که به یاد وحید هستند و سعی می کنند یاد او را زنده نگه دارند تشکر می کنم.

وی افزود: ای کاش قدر هنرمندان این چنین خودساخته و بزرگ در زمان حیات دانسته شود، زیرا این هنرمندان سرمایه ملی هستند و باید حفظ شوند بنابراین من و دخترم می خواهیم آثار او عرضه شود.

همسر نصیریان ابراز امیدواری کرد جوانانی که در این عرصه فعال هستند مثل نصیریان خاموش نشوند و بتوانند این هنر را ادامه دهند.

در ادامه مراسم فیلمی از ساخته های وحید نصیریان پخش شد.

همچنین در این مراسم نکوداشت مهین جواهریان از کارگردانان عرصه انیمیشن برگزار شد. در این بخش نیز فیلمی درباره این هنرمند پخش شد و دیگر هنرمندان عرصه انیمیشن درباره او سخن گفتند.

سپس جواهریان در میان تشویق پیاپی دیگر فعالان انیمیشن روی صحنه آمد و گفت: انقدر احساس خوشبختی می کنم که حد ندارد. در حال حاضر خودم را در جمع خانواده ام می بینم و اگر در این موقعیت هستم ای کاش لیاقتش را داشته باشم. جامعه انیمیشن دوست داشتنی است و تک تک بچه های انیمیشن را دوست دارم و می دانم که آنها زلال هستند.

وی افزود: از همه شرایط و عواملی که باعث شده چیزی یاد بگیرم تشکر می کنم و دست اساتید این حرفه را می بوسم.

این کارگران انیمیشن تاکید کرد: جامعه انیمیشن دغدغه معیشت دارد و فعالان انیمیشن زندگی راحتی ندارند. امیدوارم با اتفاقاتی که می افتد این موضوع بهبود پیدا کند و بچه های ما شاغل شوند و بازار انیمیشن گرم و پررونق شود.

جواهریان با اشاره به اینکه هفته پیش با کشورهای خارجی دو قرارداد بسته شد که امیدبخش است، بیان کرد: از مدیر سینمایی کانون تشکر می کنم زیرا در این سال های سخت او ۳۰ قرارداد بست و بچه ها دعوت به کار شدند و به آنها فرصت تجربه داده شد. از مرکز گسترش هم تشکر می کنم زیرا آثار زیادی در این مرکز ساخته شد، همچنین از مرکز صبا برای ارتقای تولیدات خود و اهمیت دادن به این امر تشکر می کنم. من خاک پای همه جامعه انیمیشن هستم، خوشحالم که عرصه انیمیشن فعال شده و سطح دانشگاه ها بالاتر رفته است. من خوشحالم که اتفاقات خوبی در جامعه انیمیشن می افتد.

در ادامه تندیس انیمیشن رونمایی شد که نام این تندیس جام انیمیشن شهر سوخته است. این تندیس به صورت ویژه به جواهریان تقدیم شد.

در بخش دیگر مراسم فیلمی از مهین جواهریان به نام «بارون میاد جرجر» پخش شد.

اهدای جوایز جشن

اعضای هیات انتخاب در این بخش از مراسم روی صحنه آمدند و جایزه بهترین موسیقی را به میلاد موحدی برای جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره اهدا کردند.

دیپلم افتخار بهترین صداگذاری به فرشید جلیلی برای فهرست مقدس رسید. تندیس این بخش به آرش قاسمی برای رهایی از بهشت تعلق گرفت.

دیپلم افتخار بهترین سبک بصری به شیوا صادق اسدی برای یال و کوپال اهدا شد. تندیس این بخش به معین صمدی و فراز شانیار برای جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره رسید. جایزه این بخش به اسم نفیسه ریاحی مزین شده است.

سپس اعضای هیات داوران روی صحنه آمدند و دیپلم افتخار بهترین متحرک سازی را به احسان انصاری، اشکان نعیمی، مریم ریاضی، مجید شیرعلی و عهدیه مدرسی برای روبی و جوجه ها اهدا کردند. تندیس این بخش به آرش احسان و ابوالفضل برومندی برای رهایی از بهشت رسید.

جایزه این بخش به نام پرویز نادری مزین شده است.

تندیس بهترین فیلمنامه به محمدرضا عابدی برای پیشخدمت تعلق گرفت. جایزه این بخش به نام مهدی سماکار مزین است.

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی به هاجر مهرانی برای داش آکل اهدا شد. وی پس از کسب جایزه اش گفت: از عوامل این فیلم و همسرم تشکر می کنم. سال گذشته همه در جشن خانه سینما گفتند حال انیمیشن بد است بنابراین همه تلاش کردیم و امیدوارم همه همدل شویم و اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

تندیس این بخش به فرنوش عابدی برای پیشخدمت تعلق گرفت. جایزه این بخش به نام وجیه الله فردمقدم مزین است.

تندیس بهترین فیلم کوتاه انیمیشن به معین صمدی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره رسید. جایزه این بخش به نام اسفندیار احمدیه مزین است.

تندیس بهترین فیلم بلند انیمیشن به علی نوری اسکویی برای رهایی از بهشت اهدا شد. این جایزه به نام زنده یاد وحید نصیریان مزین است.

اسکویی پس از کسب جایزه اش گفت: بسیار لذت بخش است که این جایزه به نام وحید است و حس می کنم او در اینجا حضور دارد، هرچند این فیلم جایزه زیادی دریافت کرده اما این با ارزش ترین جایزه فیلم است.