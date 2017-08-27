به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انتخاب ۱۰ نماینده شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور جلسه قرار گرفت. در ابتدای بررسی این امر اعضای شورا نسبت به حساسیت وظایف در کمیسیون های ماده ۱۰۰ تاکید کردند.



در این جلسه محمود میر لوحی با بیان اینکه در شورای پنجم باید تحول جدی در منظر و ایمنی ساختمان ها ایجاد شود گفت: در گذشته اگر شهرداری به واسطه تامین منابع چشمش را به روی تخلفات می بست امروز این امر به یک رویه تبدیل شده که منظر و ایمنی ساختمان ها را تخریب می کند.



وی افزود: باید در این زمینه طرحی نو بیاندیشیم و در کمپین های مردمی مشارکت آنان را نیز پیش بینی کنیم. علی اعطا، سخنگوی شورا نیز در این زمینه گفت : بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۹ درصد درآمد های شهرداری از اخذ جرائم است و این روند باید اصلاح شود و تامین منابع و درآمد ها باید از روش های دیگر حاصل شود.



مجید فراهانی نیز گفت: متاسفانه تامین درآمد ها از طریق اخذ جرائم تبدیل به یک رویه در تامین بودجگه شهرداری شده است به طوریکه ۹۰ درصد آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ به جرائم نقدی ختم شده است. همچنین محسن هاشمی در جریان انتخاب نمایندگان شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: مدیران و مسئولان شهرداری از ابتدا جلوی تخلفات ساخت و ساز را بگیرند.

هاشمی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در خصوص ماده ۱۰۰ و تخلفات ساخت و ساز در قانون پیش‌بینی شده که می‌شود از یک دوم تا ۳ برابر قیمت منطقه به عنوان جریمه از فرد متخلف دریافت شود و این موجب رانت می‌شود لذا دیده می‌شود افرادی که تخلف کرده‌اند در جایی تا ۳ برابر پرداخت کرده‌اند و در جایی دیگر در تخلفی مشابه نیمی از این جریمه پرداخته شده است.

رئیس شورای شهر تهران گفت: اینجا جایی است که احتمال گرفتن رشوه دیده می‌شود و عده‌ای دلال هم به پیش می‌آیند.

وی خطاب به اعضای شورای شهر متقاضی عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: کسانی که عضو کمیسیون می‌شوند، مراقبت کنند که این نقطه آغاز رانت است و اگر درست تصمیم نگیرند، ممکن است مورد اتهام قرار گیرند و حتی باعث آبروریزی برای شورای شهر شوند چرا که با حضور نمایندگان شورا در این کمیسیون خودمان هم مسئول بروز تخلف در شهر می‌شویم لذا باید نمایندگان شورا تنها به امضا اکتفا نکنند و براساس نظرات دیگران نباید در جلسات شرکت کنند.

محمد سالاری نیز در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: مابه ازای هر پروانه ساختی که در شهرداری صادر می‌شود، ۱.۲ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود و کمیسیون ماده ۱۰۰ کاری جدی، کارشناسی شده و تخصصی نیاز دارد.

وی گفت: البته دوستان می‌توانند حتی از اتاق خود و از طریق سامانه به پرونده‌ها رای دهند.

سالاری همچنین بر این نکته تاکید کرد که کمتر از یک درصد احکام صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به اجرای حکم می‌رسد.

عضو شورای شهر تهران افزود: ضرورت دارد جلسات کارشناسی تشکیل شود تا تصمیم جدی در خصوص روند کاری کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفته شود.

به گفته سالاری پاساژ علاءالدین تنها نمونه‌ای بود که با رای همه اعضای شورای شهر، شهردار و مراجع مختلف حکم تخریب صادر شد که با موانعی این حکم به انجام رسید.

سالاری گفت: پس از ساختن بنا تخریب تبعات مختلفی دارد لذا باید در خصوص پیشگیری اقدام کرد و ناظران در فرایند ساخت و ساز حضور داشته باشند و عوامل شهرداری از جلوگیری از تخلفات به خوبی و به موقع اقدام کنند.

وی همچنین گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ محملی شده که مناطق می‌توانند از حکمی که اعضای این کمیسیون صادر می‌کنند استفاده کرده و مذاکرات خاصی را با افراد متخلف مطرح کنند.

درنهایت زهرا نوری، علی عطا، سیدمحمود میرلوحی، افشین حبیب‌زاده، محمد علیخانی، محمد سالاری، حسن خلیل‌آبادی، سیدحسن رسولی، آرش میلانی و زهرا نژادبهرام به عنوان ۱۰ نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری انتخاب شدند.

شهربانو امانی و مجید فراهانی و محمدجواد حق‌شناس سه عضو متقاضی عضویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای لازم را کسب نکردند.