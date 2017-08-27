۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

همکاری مسکو و قاهره برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در مصر

رئیس جمهور مصر و رئیس جدید شرکت «روس اتم» درباره همکاری دو کشور در زمینه ساخت یک نیروگاه هسته ای در شمال غرب مصر رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در جریان دیدار با «الکسی لیخاچوف» رئیس جدید شرکت «روس اتم» بر توجه کشورش نسبت به همکاری با این شرکتی روسی برای ساخت نیروگاه هسته ای «الضبعه» تاکید کرد.

در بیانیه صادره از سوی ریاست جمهوری مصر آمده است: در جریان این دیدار که با حضور محمد شاکر وزیر برق مصر صورت گرفت رئیس جمهور این کشور تاکید کرد که پروژه ساخت این نیروگاه نماد جدیدی از دوستی و همکاری میان دو کشور به شمار می آید و مصر تمایل دارد که این پروژه در آینده نزدیک اجرایی شود.

مسئول روسی نیز از همکاری طرف مصری در خصوص اجرای این پروژه قدردانی کرده و بر اهمیت آن برای شرکت روس اتم تاکید کرد.

مصر و روسیه در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵ توافق ساخت و راه اندازی نخستین نیروگاه هسته ای برای تولید برق در منطقه الضبعه واقع در شمال غرب این کشور طی ۷ سال به ارزش ۲۹ میلیارد دلار امضا کردند.

فاطمه صالحی

