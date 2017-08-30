به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس در جلسه علنی امروز و پس از قرائت گزارش حادثه پلاسکو توسط سخنگوی کمیسیون عمران، اظهار داشت: اگر گزارش فقط برای این است که صرفاً خوانده شود و چند نفر هم نظر بدهند، هیچ فایده‌ای ندارد؛ امروز حتی فرصت نشد که گزارش کمیسیون تخصصی مجلس به طور کامل خوانده شود.

وی ادامه داد: طبق بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر و انتخاب شهرداران، وظیفه شهرداری‌ها برای جلوگیری از خطرات، فقط هشدار دادن نیست و شهرداران مکلفند که اقدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: شهرداری مکلف بوده است که چنین واحدی را ببندد؛ نه اینکه فقط اخطار بدهد.

ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما خلاء قانونی است که قانون می‌نویسیم اما ضمانت اجرایی ندارد.

وی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی کسبه و کارگران واحدهای تجاری پلاسکو گفت: افرادی که تا دیروز آبرو داشتند و مشغول کار بودند، حالا امروز بلاتکلیف هستند؛ پروژه این ساختمان چه زمانی شروع و چه زمانی تمام می‌شود؟