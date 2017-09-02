انهدام باند قاچاق مواد مخدر صنعتی در شهر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی و نیمه صنعتی در سطح شهر همدان توسط افراد قاچاقچی، این موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش های اطلاعاتی و عملیاتی و رصد اطلاعاتی ۳ نفر از عناصر اصلی تهیه و توزیع موادمخدر در شهر همدان شناسایی شدند.

سردار کامرانی صالح گفت: با برنامه ریزی دقیق اطلاعاتی تمامی فعالیت های قاچاقچیان تحت کنترل اکیپ های پلیس قرار گرفت و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه از قاچاقچیان مقدار ۷۸۰گرم هروئین و مقدار تقریبی یک کیلو و ۶۰۰ گرم شیشه کشف و یک دستگاه خودرو شاسی بلند به همراه یک دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

کشف ۲ کیلوگرم گرم هروئین در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از دستگیری یکی از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در همدان و کشف ۲ کیلوگرم هروئین خبر داد.

سردار کامرانی صالح در تشریح این خبر گفت: در پی اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می کند، موضوع در دست بررسی و کار اطلاعاتی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با انجام کار اطلاعاتی تمامی فعالیت های وی را کنترل کردند که مشخص شد نامبرده قصد انتقال موادمخدر از استان های مرکزی به همدان را دارد.

وی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از خرد شدن مواد مخدر با هماهنگی مقام قضایی خودرو وی در ورودی شهر همدان شناسایی و متوقف و در بازرسی از آن ۲ کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی وی نیز توقیف شد، بیان کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده و عملیات موصوف نمونه ای از توانمندی اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان است.