عوامل سیستمیک از نخستین علل دندان قروچه کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین رمضانی، متخصص دندانپزشکی کودکان در گفتگو با برنامه «فراسو» شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه پراکسیس، دندان قروچه یا سایش دندانها عبارت است از سایش یا به هم زدن غیرطبیعی دندانها که معمولا در خواب انجام میشود، گفت: برخی کودکان و حتی بزرگسالان در هنگام بیداری نیز این عمل را انجام میدهند.
وی در ادامه به عواملی که باعث دندان قروچه میشود نیز اشاره و بیان کرد: بعضی مواقع، عوامل موضعی دخیل هستند. برخی معتقدند که پراکسیس ممکن است واکنشی در تداخلات دندانها و حتی یک ترمیم یا بلند بودن سطح دندان باشد که موجب تحریک و در نتیجه دندان قروچه میشود.
این متخصص دندانپزشکی کودکان ادامه داد: بعضی عوامل سیستمیک نیز مطرح هستند؛ مانند انگلهای رودهای، کمبود تغذیه و آلرژی، اختلالات اندوکرایم یا غدد مترشح درون ریز که میتوانند عوامل دندان قروچه باشند.
وی تصریح کرد: بعضی عوامل روحی و روانی نیز برای این مشکل مطرح شده که نوع پیچیدهای است و باید مورد نظر قرار گیرد که معمولا آسیبهایی ایجاد میکند؛ مخصوصا بعد از خواب ممکن است فرد دچار خستگی در مفصل گیجگاهی شود و عضلات صورت درد کند و حساسیتهایی در دندانها ممکن است ایجاد شده باشد.
این متخصص دندانپزشکی کودکان با اشاره به اینکه برای درمان این عادت باید عوامل سیستمیک را حذف و به پزشک مراجعه کرد، اظهار کرد: پیش از هر اقدامی نخست باید دندانها را بررسی کنیم که اگر مشکلی داشت آنها را ترمیم و اگر همه راهها انجام شد و باز به نتیجه نرسیدیم میتوانیم از وسیلهای به نام نایت گارد یا مودکارد استفاده کنیم که توسط دندانپزشک ساخته میشود. استفاده از این وسیله برای این است که از عوارض سایش جلوگیری شود.
